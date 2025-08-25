[헤럴드경제=김주리 기자] 가상화폐 시가총액 2위 이더리움이 사상 첫 4900달러선을 돌파하며 5천 달러선을 향하고 있다.

25일 연합뉴스 보도에 따르면 24일(현지시간) 미 동부 시간 이날 오후 2시 14분(서부 오전 11시 14분) 이더리움 1개당 가격은 24시간 전보다 3.26% 오른 4920달러에 거래됐다.

이더리움 가격이 4900달러선을 넘어선 것은 이번이 처음으로, 가격은 이제 사상 첫 5000 달러선을 향하고 있다.

코인베이스 기준으로 이더리움은 2021년 11월 4890달러까지 오른 바 있다.

미 7월 생산자물가지수 급등으로 4100달러대까지 떨어졌던 가격은 지난 22일 제롬 파월 미 연방준비제도(Fed·연준) 의장이 기준금리 인하를 시사하면서 반등에 성공했다.

이후 블룸버그 통신 기준으로 4866.73달러를 기록하며 4년 전의 4866.40달러 넘어섰고, 이후 다지기에 들어갔다가 다시 상승 모드를 타고 있다.

이는 주춤하고 있는 비트코인과 비교된다.

같은 시간 비트코인 1개당 가격은 24시간 전보다 0.74% 내린 11만4442달러에 거래됐다.

비트코인은 파월 의장 연설 이후 11만70000달러대까지 올랐으나, 상승세를 이어가지 못하고 있다. 사상 최고가 12만4500달러대와는 약 1만 달러 차이가 난다.

시총 3위 엑스알피(리플)는 0.99% 오른 3.06달러를 나타냈다. 솔라나는 2.76% 오른 209.87달러, 도지코인은 0.55% 내린 0.24달러에 거래됐다.