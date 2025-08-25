신속통합기획으로 노후 주거지 정비 본격화 보행가로 확장·철도 변 소음차단 설계 적용

[헤럴드경제=정주원 기자] 서울시가 청량리역 인근 동대문구 용두동 39-361번지 일대의 2만3792㎡에 대해 신속통합기획을 확정했다. 최고 42층 695가구 규모의 보행친화 단지로 탈바꿈하는 재개발 사업이 본격화되면서 청량리 일대 스카이라인 변화와 주택공급 확대에 속도가 붙을 전망이다.

해당 지역은 청량리·전농·답십리 재정비촉진지구와 인접해 있지만 노후주택과 좁은 골목길, 낙후된 가로환경으로 개선이 시급하다는 지적이 제기돼왔다. 이번 기획 확정으로 보행친화적이고 주변과 소통하는 열린 단지로의 변모가 기대된다.

서울시는 ▷주변과 조화를 이루는 통합적 공간계획 ▷보행가로 연계형 개방 커뮤니티 ▷창의적 경관 창출이라는 3대 원칙을 제시했다. 단지 내 공공보행통로를 확보해 인근 ‘한양수자인 그라시엘’과 보행 흐름을 연결하고, 천호대로45길·고산자로30길은 3차선으로 폭을 넓혀 교통 여건을 개선한다. 사회복지시설 이용 편의를 위해 천호대로39길도 일부 확장된다.

또 단지 내 주보행축을 따라 주민통합커뮤니티·어린이집 등 생활편의시설을 배치해 주민 편의성을 높이고, 철도 변에는 소음 차단 특화 디자인을 적용한다. 북측에는 최고 42층 주동을 배치해 ‘남저북고’ 텐트형 스카이라인을 형성하고 청계천 자연경관과의 조화를 꾀한다.

사업성 제고를 위해 용도지역도 상향된다. 제2종 일반주거지역 일부를 제3종 일반주거지역으로 변경하고, ‘2030 서울시 도시·주거환경정비기본계획’의 사업성 보정계수도 반영했다. 서울시와 동대문구는 정비계획 입안·고시부터 조합 설립 인가까지 행정 절차를 전폭 지원할 계획이다.

이번 확정으로 서울시 신속통합기획 대상지 205곳 중 129곳의 기획이 마무리됐다. 이를 통해 총 22만3000호 규모의 주택공급 기반이 마련됐다는 평가다.

최진석 서울시 주택실장은 “용두동 신속통합기획 확정으로 주민 중심의 교통·보행 특화단지 주택공급을 확대하겠다”며 “지역 정주환경 개선을 넘어 청량리역 일대 도시경관의 점진적인 변화가 기대된다”라고 했다.