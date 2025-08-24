‘노란봉투법보다 더 센’ 상법 개정안 25일 여당주도로 국회 본회의 통과 유력 자산 2조 이상 상장사 집중투표제 의무화·감사위원 분리선출 확대 경제 8단체 “성장 동력 위축” 대국민 호소도 국민의힘 “경제내란법”…헌법소원 등 법적 대응 예고

[헤럴드경제=김성우 기자] 노란봉투법(노조법 2조, 3조 개정안)에 이어 ‘더 센 상법 개정안’이 국회를 통과할 가능성이 커지면서 재계가 강하게 반발하고 있다. 기업 경영권을 직접 겨냥한 입법이라는 평가 속에, 투자 위축과 외국계 투기자본의 경영 개입이 현실화될 수 있다는 우려가 고조되고 있다.

24일 국회 본회의에는 여당 주도로 2차 상법 개정안이 상정되면서 내일 통과가 유력한 상황이다. 국민의힘은 필리버스터(무제한 토론)로 맞섰지만, 필리버스터는 24시간이 지나면 출석 의원 5분의 3 이상이 동의하면 종결된다. 현재 여권은 정족수를 충족하기 때문이다.

이번 개정안은 자산 2조원 이상 상장사에 집중투표제를 의무화하고, 감사위원 분리선출을 기존 1명에서 2명 이상으로 확대하는 내용을 담았다.

현재 시행 중인 ‘3% 룰’과 결합될 경우 최대주주 및 특수관계인이 확보할 수 있는 이사 수는 2~3명에 불과해진다. 기업 경영을 주도해온 재계 대신 외국계 자본의 국내 경영환경 침투가 유력해지는 이유다.

경제계에는 빨간불이 켜졌다. 한국경제인협회·한국무역협회 등 경제 8단체는 앞선 대국민 호소문을 통해 “추가적인 상법 개정은 경영 활동을 위축시켜 주력 산업 구조조정과 새로운 성장 동력 확충을 어렵게 할 수 있다”고 우려했다.

대한상공회의소가 최근 300개 상장사를 대상으로 실시한 설문조사에서도 응답 기업의 77%가 “개정안이 성장에 부정적 영향을 준다”고 답했고, 74%는 “경영권 위협 가능성이 있다”고 응답했다.

재계 한 관계자는 “지금도 글로벌 경쟁에 대응하느라 하루가 다르게 기술·인재 확보에 매달리고 있는데, 앞으로는 1년 365일 노사 교섭과 소송 대응에만 발목 잡히게 생겼다”며 “경영권 방어는 사실상 불가능해지고, 외국계 행동주의 펀드의 먹잇감으로 전락할 수 있다는 위기감이 현장에 팽배하다”고 말했다.

그럼에도 더 센 상법개정안은 이날 통과된 노란봉투법의 길을 걸을 것으로 보인다. 이날 통과된 노란봉투법은 노조법 2·3조 개정안은 크게 사용자와 노동쟁의의 개념 등을 규정한 2조와 노조 활동과 관련한 손해배상 청구 및 배상 책임을 다룬 3조로 나눠진다.

이를통해 하청업체 등 간접고용 근로자도 원청 사용자와 단체교섭 등을 할 수 있도록 해 노동권을 보장하고, 특수형태근로종사자(특고)·플랫폼 종사자 등의 단결권을 보장한다. 또한 ‘노동쟁의 개념’을 기존 ‘근로조건의 결정’에서 ‘근로조건의 결정과 근로조건에 영향을 미치는 사업 경영상의 결정’으로 수정했다. ‘사용자의 명백한 단체협약 위반’이라는 문구를 추가하면서 협상 대상 범위를 넓혔다.

이에 산업 현장에서는 이미 경영 충격이 불가피하다는 호소가 잇따르고 있다. 경영계 한 관계자는 “노동자의 권리 보장은 존중되어야 하지만, 협력사들이 감당하기 어려운 부담을 지게 되면 산업 생태계 전체가 흔들릴 수 있다”며 “쟁의행위의 범위가 확대되면 공장이전, 해외투자, M&A 같은 경영상 결정까지도 분쟁의 대상이 돼 자동차를 비롯한 주력 제조업의 글로벌 경쟁력이 크게 저하될 것”이라고 우려했다.

그는 이어 “수십·수백개의 하청 노조가 원청을 상대로 동시에 교섭을 요구하면 산업 현장은 극도의 혼란에 빠질 수밖에 없다”며 “불법 파업에 따른 피해가 발생해도 손해배상 청구권 행사가 사실상 무력화되는 만큼, 기업의 유일한 민사적 대응 수단마저 사라질 수 있다”고 덧붙였다. 자동차산업 관련 유관기관들 역시 “중소 부품업체들의 법적·경영상 리스크가 커질 수 있다”며 우려를 표명했다.

국민의힘은 두 법안을 법안을 ‘경제내란법’으로 규정하며 법적 대응을 예고했다. 송언석 비상대책위원장 겸 원내대표는 24일 국회 기자간담회에서 “더 센 상법은 외국계 행동주의 펀드의 소송 남발을 부추기고, 결국 국내 기업을 경영 불가능한 상황으로 내몬다”며 “두 개 경제내란법(노란봉투법·더 센 상법)은 1958년 민법 제정 이래 우리 경제 질서를 가장 근본적으로 교란시키는 체제 변혁 입법”이라고 비판했다.

그는 이어 “한국 경제의 미래 경쟁력을 현저히 훼손하고, 기업을 해외로 내쫓아 일자리를 없애는 입법이 경제 내란이 아니면 무엇이냐”며 “국민의힘은 헌법소원 등 가능한 수단을 총동원해 막아내겠다”고 강조했다.