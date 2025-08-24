직장갑질119, 직장인 1000명 설문 결과 공개 응답자 3분의 2 “제명 또는 징계해야” 여성 응답자 74% “심각한 발언”…남성보다 높아

[헤럴드경제=김성우 기자] 직장인 10명 중 7명은 대선 후보 TV 토론에서 여성 신체와 관련한 폭력적 표현을 인용한 개혁신당 이준석 대표에 대해 징계가 필요하다고 보는 것으로 나타났다.

시민단체 직장갑질119는 여론조사 전문기관 글로벌리서치에 의뢰해 지난 7월 1~7일 전국 만 19세 이상 직장인 1000명을 대상으로 설문(95% 신뢰수준·표본오차 ±3.1%포인트)을 진행한 결과, 응답자의 67.7%가 이 대표를 제명하거나 징계해야 한다고 답했다고 24일 밝혔다.

세부적으로는 ‘제명해야 한다’는 응답이 31.2%, ‘제명까지는 아니어도 징계해야 한다’는 응답이 36.5%였다. 성별 차이도 뚜렷했다. 여성 응답자의 73.6%가 징계 필요성에 공감한 반면, 남성은 62.4%였다.

이 대표 발언의 심각성 여부를 묻는 문항에서는 전체의 66.5%가 “심각하다”고 평가했다. 여성 응답자의 76.5%가 심각성을 지적해 남성(57.5%)보다 훨씬 높은 비율을 보였다.

직장갑질119 소속 신하나 변호사는 “직장인들이 언어 성폭력을 얼마나 심각하게 받아들이는지를 보여주는 결과”라며 “국회 윤리특별위원회가 엄중히 징계해 성폭력 근절에 대한 사회적 메시지를 분명히 해야 한다”고 강조했다.

이 대표는 지난 5월 27일 대선 후보 TV 토론에서 더불어민주당 이재명 후보를 겨냥해 여성 신체와 관련된 폭력적 표현을 인용해 논란을 빚었다. 이후 민주당과 조국혁신당 의원들이 이 대표 징계안을 국회 윤리위에 제출한 상태다.