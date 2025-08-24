[헤럴드경제=김보영 기자] 주진우 국민의힘 의원은 23일 ‘2030 남성 극우화’ 발언을 한 조국 조국혁신당 혁신정책연구위원장에 대해 “자기를 비판한다고 멀쩡한 청년들을 욕보이지 말라”고 했다.

주 의원은 이날 페이스북에 “2030세대는 조국 부부가 저지른 불공정한 입시 비리에 분노했다”며 “바른 척, 있는 척하던 조국의 가식에 환멸을 느꼈다. 죗값을 치르지 않고 사면 받는 그 특권 의식에 치를 떠는 것”이라고 말했다.

그는 “정말 부끄러움을 모른다”며 “자기도 60대이면서 70대 성향에 대해 함부로 말하는 꼰대짓 좀 그만하라”고 했다. 이어 “사면 받아 국민들 열불 나는데 제발 그 입 좀 다물라”고 말했다.

앞서 조 위원장은 전날 MBC 라디오 ‘권순표의 뉴스하이킥’에 출연해 “2030세대 남성이 70대와 유사한 극우 성향을 보이고 있다”고 주장했다．

그는 ‘2030 중 남성 쪽 일정 비율이 굉장히 오른쪽으로 달려 가고 있는 현상에 대해 어떻게 보느냐’는 취지의 질문에 이같이 말하며 “단순 보수 성향이라면 오히려 문제가 다를 수 있는데, 이른바 극우 성향을 보인다. 아주 걱정”이라고 답했다.