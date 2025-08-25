초등 2~6학년 자녀도 15만원 신청 가능…건설경기 침체 속 복지 확대 신규 등록 최저·폐업 최다 속 근로자 생계 부담 완화 취지

[헤럴드경제=김용훈 기자] 건설근로자공제회가 건설 경기 침체로 어려움을 겪는 근로자들의 가계 부담을 덜기 위해 초등학생 자녀 교육비 지원 대상을 대폭 확대한다.

25일 건설근로자공제회에 따르면 이날부터 초등학교 2~6학년 자녀를 둔 건설근로자는 공제회에 자녀 1명당 15만원의 교육비를 신청할 수 있다. 지원 규모는 총 2800명, 4억2000만원 수준으로 선착순 마감된다. 기존에는 초등학교 1학년 입학 자녀에게만 학용품 구입 지원금(20만원)이 지급됐다.

지원 신청은 건설근로자 퇴직공제 총 적립일수 252일 이상, 직전년도 또는 최근 12개월 적립일수 100일 이상인 근로자만 가능하다.

공제회는 올 3월부터 전국 주요 건설현장을 돌며 근로자 의견을 수렴해왔다. 가장 많이 제기된 건의사항이 바로 초등학교 2~6학년 자녀 지원 확대였다. 이번 사업은 고용노동부와의 협의를 통해 조속히 마련됐다.

올해 상반기 종합건설업체 신규 등록은 284건으로 2004년 집계 이래 최저치를 기록한 반면, 폐업은 326건으로 가장 많았다. 신규 등록보다 폐업이 더 많은 순감소는 처음이다.

건설업 취업자 수는 193만9000명으로, 외환위기 당시인 1999년 이후 26년 만에 최대 폭 감소했다. 이는 곧 건설근로자의 임금 축소와 생계 악화로 이어지고 있다.

김상인 건설근로자공제회 이사장은 “지속되는 건설경기 불황 속에서 근로자들의 주머니 사정이 어려울 것으로 예상된다”며 “이번 지원으로 자녀들의 2학기 개학에 필요한 학용품과 문제집을 마련할 수 있기를 바란다”고 말했다.