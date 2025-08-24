‘청년도전 지원사업’ 참여자 수시 모집…선착순 마감

[헤럴드경제(함평)=김경민기자] 전남 함평군이 구직·교육 등 사회활동에서 단절된 청년들의 자립을 돕기 위해 ‘청년도전 지원사업’ 참여자를 모집한다.

함평군은 24일, 최근 6개월간 취업, 교육, 직업훈련 등에 참여하지 않은 19세 이상 49세 이하의 청년을 대상으로 ‘청년도전 지원사업’에 참여할 청년을 모집한다고 밝혔다.

이 사업은 청년들이 사회에 진입하고 자신감을 회복할 수 있도록 심리상담, 직무역량 교육, 외부 체험활동 등 다양한 맞춤형 프로그램을 제공한다.

청년들은 단기(5주), 중기(15주) 프로그램 중 본인의 상황에 맞는 과정을 선택해 참여할 수 있으며, 기수별로 최소 50만 원에서 최대 220만 원까지 참여 수당이 지급된다.

상시 모집되는 만큼 선착순으로 마감되기 때문에, 프로그램에 참여를 희망하는 청년들은 서둘러 신청해야 한다.

자세한 내용은 함평군청 홈페이지 공지사항에서 내용을 확인할 수 있으며 유선전화로 신청 및 문의할 수 있다.

군은 이 사업을 통해 청년들의 지속적인 참여를 유도하고 경제적 부담도 줄일 예정이다.

이상익 함평군수는 “취업 준비조차 막막한 청년들이 사회와 다시 연결될 수 있도록 실질적인 도움을 주는 프로그램”이라며 “참여자들이 심리적 안정과 취업 역량을 동시에 얻어 자립할 수 있도록 적극 지원하겠다”고 말했다.