위성락 대통령 안보실장 전날 만찬 관련 브리핑 “한일 정상회담, 한미 정상회담에 많은 도움 돼”

[헤럴드경제=서영상(도쿄) 기자] 지난 23일 치러진 한일정상회담에 대해 위성락 대통령 안보실장은 “일본과 좋은 관계를 발전시키면서 미국과 협의를 하러 간다는 것은 미국에서도 긍정적으로 볼 것”이라면서 “(한미정상회담 준비에) 많은 도움이 됐다”고 24일 평가했다.

위 실장은 이날 일본 도쿄 한 호텔 프레스센터에서 브리핑을 통해 “정상회담에서 미국 관세와 관련된 얘기들이 많이 있었는데, 일본 측에서 경험 등을 우리에게 도움말 형태로 얘기하는 방식이었다”며 이같이 말했다.

이어 한일 정상회담을 놓고 미국에서 어떤 시각으로 바라볼지에 대해 “한국과 일본이 당면한 현안에 있어 잘 대처하려고 논의하는 건 부정적 인상을 줄 가능성이 없다고 생각한다”면서 “미국이 부정적으로 볼 거라고 생각을 안 한다”고 했다.

이시바 총리가 도널드 트럼프 미국 대통령과 만난 경험을 바탕으로 조언이 이뤄진 것이냐는 취재진의 질문에는 “조언을 꼭 했다기보다는 본인의 경험을 소개하신 정도”라며 “조언은 우리가 추출해야 하는 것인데, 그런 경험들은 유용하다”고 답했다.

그러면서 오늘 떠나는 한미 정상회담에 대한 설명도 이어졌다. 위 실장은 “한미 회담의 큰 주제는 경제 통상 분야를 안정화시키는 것, 동맹 관게를 어떻게 현대화하느냐, 그러면서도 새로운 협력 영역을 어떻게 개척하느냐”라고 강조했다.

위 실장은 전날 치러진 정상 간 만찬자리가 화기애애한 분위기 속에 이어졌다고도 전했다.

그는 만찬에 대해서는 “일본 측이 만찬을 통해 한국을 배려하려는 여러 모습이 관찰됐다”며 메뉴를 소개했다.

일본 측은 만찬주로 이시바 총리의 고향 돗토리현의 맥주와 함께 이재명 대통령의 고향인 안동의 안동소주를 나란히 내놨다고 밝혔다. 만찬 메뉴엔 이시바 총리가 대학 4년 간 카레를 주로 먹었다고 알려질 정도로 좋아했다는 카레를 내놨다. 이시바 총리가 좋아하는 레시피로 만들어진 ‘이시式(식) 카레’로 인터넷상에도 많이 알려진 메뉴다.

장어 위에 김치를 고명으로 얹은 한국식 장어구이, 한국식 해조류 요리 등 한국식 음식을 다수 곁들임은 물론, 이 대통령이 복숭아를 좋아하는 것으로 알려진 점을 고려해 오카야마산 백도를 내놓기도 했다.

이시바 총리는 대화 중 안동의 관광 명소 사진들을 내놓고 하회마을, 도산서원, 월영교 등 안동 관련 대화를 이끈 것으로도 전해졌다. 양 정상은 만찬 후에는 화실로 자리를 옮겨 별도의 식후 주를 즐기기도 했다.

위 실장은 “대화 주제는 다양했다”면서 “정치인 가족의 애환, 정치인으로서 대중과 소통하는 방식 중 SNS 이야기도 많이 했다. 지도자와 각료들 간에 업무 스타일 등도 얘기가 이어졌다”고 했다.

마지막으로 급하게 성사된 양국 정상회담에도 불구하고 전날 공동언론발표문을 작성하게 된 계기를 설명했다.

위 실장은 “이번 정상 방문은 급히 추진됐기 때문에 실무진 간에는 이번에는 공동 문서를 만들지 않는 방향으로 협의를 진행했으나 이 대통령이 모처럼 (한일간)셔틀 외교가 재개됐는데 공동문서를 만드는 게 좋겠다고 지시했다”면서 “(양국 간) 공동언론발표문은 17년 만”이라고 전했다.