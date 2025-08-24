“민·관 힘 합쳐 노력 중…한 사람이라도 더 만나려면 당연히 가야” 이례적인 비서실장 순방 동행…“돌아와서 설명할 기회 있을 것”

[헤럴드경제=서경원 기자] 이재명 대통령의 미국 순방에 합류하기 위해 24일 출국한 강훈식 대통령 비서실장은 “한 사람이라도 더 만나고 한마디라도 더 설득할 수 있다면 당연히 가야 한다”고 말했다.

강 실장은 이날 오전 영종도 인천국제공항에서 미국으로 떠나기 전 기자들과 만나 “이번 한미정상회담의 성공은 대단히 중요하다”며 이같이 밝혔다.

그는 “민·관이 힘을 합쳐서 한미정상회담의 성공을 뒷받침하기 위해 모든 노력을 다하고 있다”고 설명했다.

다만 강 실장은 “구체적 내용과 일정에 대해 말씀드리지 못하는 것을 양해 부탁한다”며 “돌아와서 여러분께 설명할 기회가 있을 것이라고 생각한다”고 했다.

일반적으로 대통령의 해외 순방 중에 비서실장은 국내에 남아 상황을 관리해왔다는 점에서 강 실장의 출국은 이례적으로 받아들여진다.

대통령실은 강 실장 출국의 구체적인 이유나 목적에 대해선 말을 아끼고 있다.

앞서 위성락 국가안보실장은 지난 22일 기자간담회에서 “미국에서 협의할 별도의 일정이 있다”며 “(구체적인 사유는) 나중에 말씀드릴 기회가 있을 것”이라고만 설명했다.

이에 오는 25일(현지시간) 예정된 이 대통령과 도널드 트럼프 미 대통령의 회담을 앞두고 긴박하게 조율해야 할 현안이 있어 출국한 것 아니냐는 관측이 나온다.

앞서 조현 외교부 장관과 김정관 산업통상자원부 장관, 여한구 통상교섭본부장 등도 먼저 미국으로 떠나 미 측 카운터파트와 만나 정상회담 의제 등을 논의했다.

강 실장이 미국에서 논의할 카운터파트는 수지 와일스 백악관 비서실장이 될 것으로 예상된다.

다만 강 실장은 와일스 실장 등과 만나는지, 이 대통령과 별도의 일정을 소화하는지 등을 묻는 말에 “국익을 위해 양해해달라”며 답하지 않았다.