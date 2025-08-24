배터리 순환 생태계 조성에 맞손 배터리 스크랩 기반 블랙파우더 제공 양극재로 재공급받는 순환체계 구축

[헤럴드경제=김성우 기자] SK온이 에코프로와 손잡고 배터리 순환 생태계 구축에 나선다.

SK온은 에코프로와 ‘배터리 순환 생태계 업무협약’ 및 이를 기반으로 하는 ‘블랙파우더 공급계약’ 등을 22일 체결했다고 24일 밝혔다.

블랙파우더란 이차전지 스크랩(불량품)과 폐배터리를 파쇄해 만들어지는 검은색 가루다. 이차전지 내 주요 금속 성분인 리튬, 니켈, 코발트, 망간 등이 농축돼 있어 ‘배터리의 원유’로 평가받는다.

서울 서초구 에코프로 사무소에서 진행된 행사에는 이경민 SK온 사업개발실장, 박석회 에코프로씨엔지 대표이사, 정회림 에코프로 경영전략실장 등 각사 관계자가 참석했다. SK온은 미국 생산법인 SK배터리아메리카(SKBA)에서 나오는 스크랩 기반의 고순도 블랙파우더를 에코프로에 제공한다. 물량은 월 200톤 내외이며, 기간은 올해부터 2029년까지 최대 5년간이다.

에코프로는 해당 블랙파우더를 활용해 양극재로 만든 후 SK배터리아메리카에 재공급할 예정이다.

양사는 이번 협력을 통해 폐배터리 재활용 분야에서 ‘생산-배출-수거-재생산’으로 이어지는 순환 생태계(Closed Loop) 구축에 한 걸음 다가섰다.

특히 SK온은 미국 생산법인의 공정 스크랩을 활용해 핵심 금속 원료를 안정적으로 확보하게 되며 순환 공급망 구축의 첫발을 내딛게 됐다.

양측은 이번 사업 협력을 기반으로 향후 사업 대상 소재와 지역을 확장해 나가, 글로벌 폐배터리 재활용 밸류체인을 공고히 한다는 계획이다.

박석회 대표는 “이번 블랙파우더 장기 공급 계약으로 에코프로와 SK온이 셀, 양극재, 전구체, 리튬으로 이어지는 이차전지 사업 전반에 걸친 협력 비즈니스모델을 완성했다”며 “차별화된 리사이클 기술력을 바탕으로 원료 공급처를 다양화해 나갈 계획”이라고 말했다.

이경민 실장은 “전기차 시대를 맞아 ‘순환 생태계 리사이클 사업모델’ 구축 여부가 배터리 밸류체인 내 기업들의 핵심 경쟁력 중 하나로 부상하고 있다”며 “앞으로도 배터리 공급망 자립도를 높이는 동시에, 급변하는 시장 환경에 유연하게 대응할 수 있는 체질을 갖춰 나갈 것”이라고 강조했다.