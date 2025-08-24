[헤럴드경제=김보영 기자] 국내 원화 거래소에서 10억원을 초과하는 가상자산을 보유한 투자자가 1만명을 넘어선 것으로 나타났다. 이들의 1인당 평균 보유액은 22억2889만원에 달했다.

양도세 부과 대상인 대주주의 종목당 주식보유액 기준을 현행 50억원에서 10억원으로 강화하는 세제개편안을 앞둔 상황이어서 주목되는 수치다. 코인 투자자들은 아직 과세 의무를 지지 않는다.

10억원 초과 보유자 1만810명…20대도 137명

24일 금융감독원이 국민의힘 박성훈 의원실에 제출한 자료에 따르면, 지난 5일 기준 가상자산 10억원 초과 보유자는 1만810명으로 집계됐다.

이들이 국내 5대 거래소(업비트·빗썸·코인원·코빗·고팍스)에 보유한 가상자산 가액은 1인당 평균 22억2889만원에 달했다.

이는 5대 거래소 전체 이용자 1086만6371명의 1인당 평균 보유액(1027만원)의 200배를 훌쩍 넘는 거액이다.

지난달 초부터 대표적 가상자산인 비트코인 1개 가격이 1억5000만원 후반대에 안착하는 등 시장이 활황을 띠면서 투자자들의 보유액도 상당폭 늘어난 것으로 보인다.

가상자산 10억원 초과 보유자를 연령대별로 보면, 50대가 3994명으로 가장 많았고, 40대(3086명), 60대 이상(2426명), 30대(1167명) 등이 뒤를 이었다.

20대는 137명으로 다른 연령대보다 적었으나, 1인당 평균 보유액은 26억8871만원으로 다른 연령대보다 월등히 높아 눈길을 끌었다.

40대와 50대는 1인당 각 21억3956만원, 21억4395만원으로 전체 10억원 초과 보유자들의 평균치를 밑돌았고, 30대와 60대 이상은 각 23억6559만원, 23억964만원으로 서로 비슷했다.

가상자산 10억원 초과 보유자 중 76%(8242명)는 업비트 이용자였다. 이는 5대 거래소 중 업비트 이용자 비중(52%)을 크게 웃도는 수치다.

업비트가 국내 최대 거래소로 유동성이 풍부한 만큼 거액의 가상자산을 수시로 사고팔기 쉬운 점이 고려된 것으로 보인다.

통계상 가상자산 보유액에는 거래소 예치금이 포함되지 않는다. 따라서 이들의 실제 자산 규모는 이보다 더 클 가능성이 있다. 투자자들은 가상자산 거래소에 돈을 예치해놓기만 해도 연 2% 안팎 수준의 예치금 이용료를 예금 이자처럼 받을 수 있다.

코인 투자자 천만명 돌파…업비트 평균 보유액 1468만원

5대 거래소 이용자는 총 1086만6371명(중복 포함)으로, 최근 1000만명을 돌파한 것으로 집계됐다.

이는 가상자산이나 예치금 보유 여부와 관계 없이 지난 5일 기준 매매가 가능한 계좌를 보유한 이용자 수를 모두 합산한 것으로, 우리나라 인구(약 5169만명)의 5분의 1에 해당하는 규모다.

업비트가 568만1871명으로 가장 많았고, 빗썸(394만9317명), 코인원(81만5585명), 코빗(25만3783명), 고팍스(16만5815명) 등의 순이었다.

이들의 전체 보유액은 111조6503억7800만원으로 집계됐다. 연령대별로 보면, 3040 세대가 전체의 55%로 과반을 차지했다.

30대가 300만4727명으로 유일하게 300만명을 넘었고, 40대가 293만4146명으로 비슷했다. 50대는 205만5941명, 20대는 198만1920명이었고, 60대 이상은 80만5358명으로 가장 적었다.

연령대별 1인당 평균 보유액의 경우 20대(206만원), 30대(632만원), 40대(1137만원), 50대(1768만원), 60대 이상(2340만원) 등으로 나이대와 보유액이 비례하는 경향을 보여 눈길을 끌었다.

1인당 평균 보유액의 거래소별 차이도 컸다.

업비트의 1인당 평균 보유액은 1468만원으로 5대 거래소 전체 평균(1027만원)보다 40% 이상 높았다. 그만큼 고액 투자자가 몰려있다는 의미다.

코빗은 742만원, 빗썸은 564만원, 코인원은 467만원 등으로 비슷한 그룹을 형성했고, 고팍스의 1인당 평균 보유액은 165만원에 그쳤다.

현재 가상자산 투자 소득에 따른 과세는 2027년 1월 이후로 유예된 상태다. 양도세도 아예 부과되지 않는다.

박성훈 의원은 “확장 재정 기조 속에 세수 확보에 열을 올리는 더불어민주당과 이재명 정부가 2027년부터 가상자산 과세를 강행할 가능성이 크다”며 “정부는 유예 기간 투자자 보호를 위한 합리적 과세 체계와 실효성 있는 보완책 마련에 나서야 한다”고 말했다.