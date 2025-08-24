사전 예고 없는 훈련에도 실무부서 즉각 참여… 주민 안전 체계 점검 통합지원본부 가동부터 상황판단회의까지 실전같은 불시 대응으로 현장 역량 강화

[헤럴드경제=박종일 선임기자] 불시에 오는 지진 대응 훈련도 필요하다.

금천구(구청장 유성훈)는 지난 18일 오후 2시 필승아파트(시흥대로63길 54)에서 예고 없이 실시한 자연재난(지진) 대응 통합지원본부 불시 훈련을 성공적으로 마쳤다고 밝혔다.

지진은 단 한 번의 발생만으로도 건축물 붕괴와 화재, 교통 마비 등 복합 피해를 유발할 수 있어 신속 대응이 피해 최소화의 핵심이다. 이에 구는 이번 훈련을 통해 실제 재난 상황에서의 대응 능력을 집중적으로 점검했다.

훈련은 사전 공지 없이 비공개로 진행되어 실전과 같은 긴장감을 높였다. 금천구청 재난안전상황실에서 가상의 지진 상황을 접수한 후 곧바로 상황판단회의를 소집해 소방·경찰 등 유관 기관과 함께 수습 및 복구 단계까지 전 과정을 실전처럼 진행했다.

특히, 무전 호출을 통한 실무부서의 신속 대응 여부를 중점 점검했다. 호출 후 단 15분 만에 모든 부서가 응소하는 등 즉각 대응 체계가 원활하게 작동함을 확인했다. 상황판단회의에서도 각 부서 담당자들이 맡은 역할을 정확히 숙지해 효율적인 대처 방안을 논의했다.

이와 함께, 소방과 경찰의 협조 속에 현장 대응 절차를 모의 점검함으로써 실제 재난 발생 시에도 유관 기관 간 긴밀한 협력이 가능함을 입증했다. 단순한 훈련을 넘어 실제 재난 상황에 대비한 지역 안전망의 강화라는 점에서 의미가 크다.

유성훈 금천구청장은 “이번 불시 훈련을 통해 전 부서가 사전 예고 없이도 신속히 대응하며 재난대응 역량을 발휘할 수 있음을 확인했다”며 “앞으로도 다양한 재난 상황을 가정한 훈련을 지속적으로 추진해 주민이 안심하고 생활할 수 있는 안전도시 금천을 만들어가겠다”고 밝혔다.