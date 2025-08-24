비자레알 대표, 노동부 간담회서 언급…노동부 “통상적 의견 교환” 美관세·자산매각 등으로 불거진 철수설 또 다시 힘얻어

[헤럴드경제=서경원 기자] 이른바 ‘노란봉투법’(노동조합 및 노동관계조정법 2·3조 개정안)의 국회 본회의 처리를 두고 여야 대치가 이어지는 가운데 우리나라 대표 외국투자기업인 한국GM이 정부 측에 노란봉투법의 재고를 강력히 요청한 것으로 알려졌다.

한국GM은 노란봉투법 통과 시 한국사업장의 재평가가 이뤄질 수 있다는 언급까지 한 것으로 전해져최근 미국 관세와 자산 매각 등으로 불거진 한국GM 철수설이 다시 재점화할지 관심이 쏠린다.

24일 자동차업계와 노조 등에 따르면 한국GM은 지난 21일 고용노동부가 노란봉투법에 대한 기업계 의견을 청취하기 위해 자동차·조선·철강분야 최고경영자(CE0)들을 초청한 자리에 이러한 입장을 전했다.

노동부에서는 권창준 차관과 노사협력정책관, 노사관계법제과장 등이, 기업계에서는 이희근 포스코 대표, 서강현 현대제철 대표, 노진율 HD현대중공업 대표, 한화오션 정인섭 사장, 기아 최준영 대표, 헥터 비자레알 한국GM 대표가 간담회에 참석했다.

참석자들의 말을 종합하면 한국GM을 이끄는 비자레알 대표는 이 자리에서 노란봉투법에 대한 강한 우려를 표명하며 거듭 재고를 요청한 것으로 알려졌다.

그는 한국은 이미 노사 리스크가 큰 국가임을 강조하며 “본사로부터 사업장에 대한 재평가가 이뤄질 수 있다”, “강력하게 재고를 요청한다” 등의 언급을 한 것으로 전해진다.

구체적으로 철수라는 단어를 언급하진 않았지만, 아시아 핵심 생산기지였던 한국GM의 역할은 더는 수행할 수 없다는 뉘앙스였다는 것이 참석자들의 전언이다.

또 당시 다른 CEO들은 노란봉투법에 따른 기업 경영의 어려움을 토로한 반면 비자레알 대표는 법을 재고해달라는 의사를 계속해서 피력했다고 참석자들은 전했다.

이에 대해 노동부 관계자는 “통상 경영계가 우려하는 이야기를 했고, 의견을 교환했고, 우리가 설명해줄 수 있는 부분은 설명했다”며 “항의라기보다는 본인들이 기업 는 데 이런 부분 고려해달라는 톤으로 이야기했다”고 설명했다.

한국 대표 외자기업인 한국GM 대표가 노란봉투법에 대해 반대를 표명한 것이 알려지면서 이날 국회 본회의에서 노란봉투법이 통과될 시 최근 불거빈 한국GM 철수설이 재점화될지 이목이 쏠린다.

한국GM의 모기업인 미국 GM은 2013년 호주에 이어 2015년 인도네시아와 태국, 2017년 유럽과 인도에서 현지 공장 매각 등의 방식으로 철수한 바 있다.

GM은 한국 철수도 검토했으나 지난 2018년 한국 정부 및 정치권과 공적자금 8천100억원(7억5천만달러) 투입을 합의해 향후 10년간 한국 사업장 유지하겠다고 약속했다.

하지만 GM은 2019년 한국GM 군산공장 문을 닫으며 사업을 축소했고, 현재 사업 유지 시한은 내년까지 2년이 남지 않은 상황이다.

이런 상황에서 올해 4월 미국이 한국GM 생산물량에 대해서도 자동차 관세를 부과하면서 한국GM 철수설은 또다시 고개를 들었다. 또 한국GM이 지난 5월 운영 효율화를 명목으로 직영 서비스 센터와 일부 생산시설을 매각한다는 계획을 발표하면서 철수설은 더욱 힘을 얻었다.

여기에다 모기업인 GM이 한국 현대차그룹과의 차종 5종을 공동개발하는 등 협력을 가속화하고, 한국GM 노조가 임금 및 단체협상 난항으로 부분파업을 이어가면서 철수설은 사그러들지 않은 상황이다.

자동차 업계 관계자는 “GM은 2018년 당시 한국 노사 리스크를 언급하며 철수를 검토했고, 정부의 지원으로 이를 가까스로 막아낸 바 있다”며 “한국사업장 유지 약속 시한이 얼마 남지 않은 상황에서 이러한 악재가 쏟아지고 있어 한국GM의 미래가 밝지 않은 것은 사실”이라고 말했다.