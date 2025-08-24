23일간 2만 704명, 전년 대비 4.1%↑…만족도 95%·재방문 의사 99.6% 가든파이브 7월 매출 전년 대비 6% 상승…8월도 호조 전망 7월 방문자 급등, 1위 위례동·2위 문정1동·4위 장지동…상권 효과 입증

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 송파구(구청장 서강석)가 여름방학을 맞아 운영한 ‘2025 송파구 하하호호 물놀이장’이 2만 명이 넘는 이용객을 기록하며 지역 경제에도 활력을 불어넣었다.

물놀이장은 지난 7월 25일부터 8월 16일까지 23일간 가든파이브라이프 중앙광장에서 열렸다. 구는 기존 올림픽공원 평화의 문 광장에서 장소를 가든파이브로 옮겨 물놀이장을 열었다. 비로 휴장한 3일을 제외하고 20일간 총 2만704명이 다녀갔다. 이는 지난해 같은 기간(1만9893명)보다 4.1% 늘어난 수치다.

운영 기간 진행한 만족도 조사에는 1099명이 참여했다. 종합 만족도 95%, 재방문 의사 99.6%로 매우 높게 나타났다. ▲다양한 시설 ▲깨끗한 수질 ▲쾌적한 운영 환경 ▲편리한 교통 접근성이 호평을 받았다.

경제적 효과도 뚜렷했다. 가든파이브라이프 자체 조사 결과 7월 매출이 전년 동월 대비 6% 증가했다. 8월 16일까지 물놀이장이 운영됨에 따라 구는 매출 호조세가 지속될 것으로 내다봤다.

이는 방문객 통계에서도 확인할 수 있다. 한국관광데이터랩에 따르면 올 7월 송파구 방문객 급증 동네는 1위 위례동(33.8%), 2위 문정1동(29.2%), 4위 장지동(26.6%) 순이었다. 상위 5개 동 가운데 3곳이 물놀이장 인근 지역으로 확인돼 지역 상권 활성화에 실질적인 도움이 된 것으로 구는 분석했다.

이번 물놀이장은 ▲11종 물놀이 시설 ▲구명조끼 무료 대여 ▲그늘막 설치 ▲주말 이벤트 프로그램 ▲안전요원 상시 배치 등을 통해 어린이와 가족 모두가 안심하고 즐길 수 있는 공간으로 운영됐다.

한 이용객은 “도심 속에서 아이들이 안심하고 마음껏 즐길 수 있어 만족했다”고 소감을 밝혔다. 또 다른 보호자는 “내년에도 꼭 같은 장소에서 다시 열렸으면 좋겠다”고 기대감을 전했다.

서강석 송파구청장은 “‘하하호호 물놀이장’은 주민들에게 시원한 여름을 선사하는 동시에 지역 상권에도 활력을 불어넣는 상생 프로그램”이라며 “앞으로도 구민들이 지역에서 더 안전하고 즐겁게 계절 이벤트를 즐길 수 있게 다양한 사업을 준비하겠다”고 밝혔다.