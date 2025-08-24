[헤럴드경제(용인)=박정규 기자]용인특례시(시장 이상일) 수지구는 21일 수지구청 영상정보실에서 경기도의회 지역 도의원 간담회를 열고 지역 현안과 특별조정교부금 사업 추진 상황을 공유했다고 24일 밝혔다.

이날 간담회에는 수지구 지역 도의원과 구 관계자 등 10여 명이 참석해 지역 발전 방안과 지역 현안 문제를 함께 논의했다.

간담회에서는 상현레스피아 화장실 환경개선 사업 등 2024년도 추진사업 8건을 비롯해 ▷상현지하차도 등기구 교체 ▷정평천 일원 산책로 정비 ▷진산로 보도 재포장 ▷수지중앙터널 미디어 설치 ▷신봉배수지 축구장 환경개선 ▷성복동 노후 펜스 교체 및 인도 정비 ▷신수로783번길 및 상현동, 대지로 일원 도로 재포장 ▷현암초~대일초 보도 조도 개선 ▷안대지천 자동차단시설 설치 등 2025년도 특별조정교부금 사업 12건에 대해 의견을 나눴다.

구는 내년 본예산 관련 주요 사업에 대해 각 부서장이 사업의 필요성과 추진 배경을 설명하며, 도의회의 지속적인 관심과 협조를 요청했다.

간담회에 참석한 도의원들은 “시민 생활과 밀접한 사업을 적극 발굴하고, 확보된 예산은 신속히 집행해 시민들이 체감할 수 있도록 사업 추진에 만전을 기해달라”고 강조했다. 이어 지역 주민들의 건의사항을 전달하며 “사업 추진 과정에서 주민과 충분히 소통해 주민 요구가 원활히 반영될 수 있도록 해달라”고 당부했다.

구 관계자는 “이번 간담회에서 논의된 사항을 적극 검토해 시정에 반영하고, 앞으로도 도의회와 긴밀히 협력해 시민들이 체감할 수 있는 지역 발전과 생활 환경 개선을 지속 추진하겠다”고 했다.