유튜브발 가짜뉴스 퍼지자 주민센터선 가짜뉴스 안내도

[헤럴드경제=이영기 기자] 유튜브발 가짜뉴스로 인한 피해가 끊이지 않고 있다. 특히 장년층을 대상으로 각종 복지 정책이 시행된다는 가짜뉴스가 퍼져 주민센터 등이 몸살을 앓고 있다. 최근엔 서울 시내버스를 무료로 이용할 수 있다는 거짓 정보가 퍼졌다.

최근 서울 일부 자치구의 주민센터에는 유튜브발 가짜뉴스에 대한 안내문이 곳곳에 걸려있다. 안내문에는 “유튜뷰의 다수 복지정보는 확인되지 않은 거짓이다” “잘못된 정보(유튜브)로 문의하시는 경우가 잦아 안내드린다” 등 내용이 적혀있다.

주로 ▷어르신 버스요금 무료지원 ▷효도 수당 ▷장수 수당 등 주로 혜택이나 수당이 지급된다는 가짜뉴스에 대한 안내문이다.

해당 가짜뉴스들은 여전히 유튜브에 버젓이 게시돼있다. 한 유튜브 영상에서는 “7월 1일부터 버스비 0원. 이제 버스탈 떄 돈 안 든다”며 “전국 65세 이상 어르신 시내버스 전면 무료화 시작. 주민센터 가셔서 복지교통카드 받고 버스탈 때 카드만 찍으면 끝”이라는 내용의 영상이 남아았다.

또 수당이 지급된다는 가짜뉴스도 여전히 퍼지고 있다. 전국 주요 지자체에서 효도수당과 장수 수당을 지급한다며 각 행정복지센터에서 신청하라는 내용이다.

해당 영상에는 “이런 수당은 처음 알았다. 어려워서 동사무소에 전화해 봐야겠다” “시청에 문의했더니 공무원이 들어본 적이 없다고 한다” 등 실제로 믿거나 문의까지 해봤다는 댓글도 달려있다.

효도수당과 장수수당은 경기도 수원, 제주도 등 일부 자치도에서 시행되고 있지만 전국으로 확대된다는 것은 가짜뉴스다.

해당 가짜뉴스들로 일선 주민센터들은 당황스러운 기색이다. 안내문을 써붙인 한강로동 주민센터 관계자는 “지난 7월부터 65세 이상 서울 시내버스 무료 정책이 시행된다는 가짜뉴스가 퍼져 전화나 방문 문의가 이어졌다”며 “현재 해당 자치구에서는 관련 정책을 시행하고 있지 않아 안내문을 따로 붙였다”고 설명했다.

또 다른 주민센터 관계자는 “처음 듣는 복지 정책으로 문의하는 분들이 있긴 하다”며 “어디서 들으셨냐고 물으면 유튜브라고 한다. 혹시나 싶어 찾아보면 다 가짜뉴스더라”고 말했다.

이어 “가짜뉴스라고 안내하면 다들 수긍하고 돌아가긴 하는데, 하루에도 몇 차례나 비슷한 문의가 이어지다보니 안내문을 써붙인 것”이라고 덧붙였다.