케인 해트트릭 완성 쐐기골 도움 뮌헨, 라이프치히에 6-0 대승

[헤럴드경제=조범자 기자] 국가대표 센터백 김민재(뮌헨)가 리그 개막전에서 해리 케인의 해트트릭을 완성하는 쐐기골을 도우며 시즌 첫 공격포인트를 기록했다.

김민재는 23일(한국시간) 독일 뮌헨의 알리안츠 아레나에서 열린 2025-2026 독일 분데스리가 1라운드 RB라이프치히와 홈 경기에서 팀이 4-0으로 앞서던 후반 23분 조나단 타와 교체 투입됐다.

김민재는 5-0으로 앞선 후반 33분 상대의 전진 패스를 끊어낸 뒤 벼락같은 스피드로 드리블 돌파에 나섰다. 이어 페널티지역 부근에서 케인에게 패스했고, 케인은 이를 왼발슛으로 골대 오른쪽 하단 구석에 꽂았다. 뮌헨의 6-0 대승을 이끈 마지막 골이었다.

케인은 김민재 덕에 해트트릭을 완성하며 3시즌 연속 득점왕 등극을 향한 산뜻한 출발을 했다. 케인은 득점 후 김민재의 뺨을 만지며 고마움을 표시하기도 했다.

김민재는 시즌 첫 공식전이던 17일 슈투트가르트와 슈퍼컵 경기에 이어 두 경기 연속으로 교체 투입, 힘겨운 주전 경쟁을 예고했지만 적극적인 플레이로 공격포인트를 따내며 존재감을 드러냈다.

김민재는 이날 21차례 패스를 모두 정확하게 배달하며 패스 성공률 100%를 기록했다. 축구 통계 전문사이트 소파스코어는 김민재에게 평점 7.4점을 부여했다.

케인은 앞서 후반 19분과 29분에는 루이스 디아스의 패스를 받아 팀이 각각 4-0, 5-0으로 앞서나가게 하는 골을 잇달아 책임졌다.