[헤럴드경제=김보영 기자] 사우디아라비아가 2029년 동계 아시안게임을 위해 건설 중인 스키 리조트 공사에 난항을 겪으면서 대체 개최국을 물색 중인 가운데 아시아올림픽평의회(OCA)가 한국이 대신 개최할 수 있는지 의향을 타진한 것으로 확인됐다.

22일 대한체육회에 따르면 지난 달 28일 세계수영선수권대회 참관차 싱가포르를 찾았던 유승민 대한체육회장은 OCA 새 회장 후보로 단독 출마한 셰이크 조안 카타르올림픽위원회 위원장과 후세인 알 무살람 OCA 사무총장과 면담했다.

이 자리에서 OCA 측은 사우디아라비아가 2029년 대회 개최에 어려움이 있어 한국에서 대신 개최할 의사가 있는지를 물은 것으로 전해졌다.

유승민 회장은 이 자리에서 ‘정부와 상의하겠다’고 답변한 뒤 귀국해 문화체육관광부에 2029년 동계아시안게임 개최 의향 타진을 받은 내용을 보고했다.

이에 따라 문체부는 2029년 동계아시안게임 유치에 따른 시너지 효과 등 국제대회 개최 타당성을 종합적으로 검토해 입장을 정할 방침이다.

지난 2022년 10월 OCA 총회 때 만장일치로 2029년 동계아시안게임 개최지로 선정된 사우디아라비아는 네옴시티에 경기 시설 건립을 추진 중이다.

네옴시티는 사우디의 실권자인 무함마드 빈살만 왕세자가 2017년 발표한 탈탄소 국가발전 계획인 ‘비전 2030’의 핵심 사업이다.

사우디는 트로제나를 ‘세계적 수준의 동계 스포츠 허브’로 조성하겠다고 홍보했으나, 준비 과정에서 여러 난관에 부딪히며 결국 2029년 개최를 포기하고 2033년 대회 유치를 검토 중인 것으로 알려졌다.

파이낸셜타임스(FT)에 따르면 인공눈 제작을 비롯해 리조트에서 쓸 물을 확보하려면 200㎞ 떨어진 바다에서 물을 끌어와야 하지만 핵심 시설인 해수 담수화 설비 공사는 아직 시작조차 하지 않은 상황이다.

또한 트로제나 지역이 해발 2600ｍ의 고지대에 자리 잡고 있고 가파른 경사로가 있어 자재를 운송하는 데에도 난항을 겪고 있는 것으로 전해졌다.

네옴시티 측은 “트로제나 프로젝트는 장기 계획에 따라 순조롭게 진행 중”이라고 밝혔지만, 기한 내 완공은 불투명하다는 전망이 나온다. 이에 따라 2029년 동계아시안게임 개최권이 OCA 결정에 따라 다른 국가로 넘어갈 가능성이 제기되고 있다.

FT는 한국과 중국이 각각 2018년 평창, 2022년 베이징 동계올림픽을 성공적으로 개최한 경험을 바탕으로 유력한 대안으로 거론되고 있다고 전했다. 다만 양국 정부는 “사우디 측과 어떠한 논의도 진행한 사실이 없다”고 선을 그었다.

사우디아라비아는 아직 2029년 동계아시안게임 개최를 포기하겠다고 공식적으로 선언하지는 않은 상황이다.