[헤럴드경제=김보영 기자] 국내에서 말라리아 원충을 보유한 모기가 확인되면서 올해 처음으로 전국 말라리아 경보가 발령됐다.

질병관리청은 말라리아 위험지역에서 31주차(25.7.27.~8.2.)에 채집된 말라리아 매개모기(얼룩날개모기류)에서 삼일열원충 감염이 확인됨에 따라 전국에 말라리아 경보를 8월 19일자로 발령했다고 밝혔다.

말라리아는 모기가 환자를 물고 난 뒤 다른 사람을 다시 무는 과정에서 전파된다. 공기나 일상적 접촉으로는 감염되지 않는다. 국내에서 주로 발생하는 유형은 삼일열 말라리아로, 감염 후 보통 12~18일 잠복기를 거쳐 두통·발열·오한·구토 등의 증상이 나타난다.

질병청에 따르면 올해 누적 매개모기 일평균 개체수는 전년 대비 54.4% 줄었으나, 7월 말 집중호우 이후 급격히 늘어나 31주차에는 평년 동기간보다 46.9%, 전년보다 24.1% 증가했다.

지난 6월 20일 매개모기 증가로 올해 주의보가 발령된 이후 이달 13일 기준 군집사례 발생 및 매개모기 개체 수 증가에 따라 총 8개 지역에 경보가 발령했으며, 현시점으로 말라리아 양성 모기가 발견됨에 따라 전국에 경보가 내려졌다.

현재까지 국내 말라리아 환자는 총 373명으로 전년 같은 기간 443명 대비 18.8% 감소한 상황이다.

말라리아 주의보는 당해 첫 군집사례가 발생하거나 모기지수가 동일 시·군·구에서 2주 연속 5.0 이상인 경우에 발령한다. 경보는 채집된 모기에서 말라리아 원충이 검출된 경우에 내려진다.

말라리아 군집사례는 위험지역에서 발생한 말라리아 환자 간 증상 발생 간격이 14일이내이고 거주지 간 거리가 1km 이내에서 2명 이상의 환자가 발생한 경우이다. 올해 총 16건 발생했으며 지난해 22건 대비 감소한 것으로 확인됐다.

주요 추정 감염경로를 살펴보면, 모기가 주로 활동하는 저녁 시간에 야외 활동(흡연·산책·축구·낚시·캠핑 등)으로 땀이 난 상태에서 휴식할 때나 매개모기의 번식이 용이한 호수공원 및 물웅덩이 인근에 거주 및 산책할 때 모기에게 물리는 것으로 확인됐다.

임승관 청장은 “위험지역 지자체는 매개모기 방제를 강화하고 위험지역 주민과 방문자는 매개모기에 물리지 않도록 야간 활동 자제, 긴 옷 착용 및 기피제 사용, 취침 시 모기장 적극 활용 등 예방수칙을 준수할 것”을 당부하며 “발열, 오한 등 의심 증상이 나타날 경우, 보건소나 의료기관을 방문해 신속히 검사받아야 한다”고 강조했다.