포스코이앤씨·DL이앤씨 이달 각각 11.5%, 10.5% 하락 산업 안전 이슈 수혜 종목은 IoT·AI·기계·로봇 등

[헤럴드경제=경예은 기자] 중대재해처벌법(중처법) 시행 이후 건설업계의 법적·재무적 리스크가 본격화하며 업종 전반에 대한 투자 우려가 커지고 있다. 포스코이앤씨, DL건설 등 주요 건설사가 잇따라 수사 대상에 오르는 한편 금융당국은 중대재해 발생 기업에 대한 여신 제한 방안을 검토하고 있어 앞으로의 향방을 주목해야 한다는 게 시장의 관측이다.

23일 강진혁 신한투자증권 연구원은 “대통령이 ‘산재와의 전쟁’을 선포하고 국정과제와 국무회의 발언에까지 반영되면서 시장에도 직접적인 영향이 나타나고 있다”고 진단했다.

포스코이앤씨는 올해만 다섯 차례 중대재해가 발생해 영업정지는 물론 건설면허 취소 가능성까지 거론된다. DL이앤씨도 사고 발생으로 압수수색 및 수사 대상에 올랐다. 두 회사의 주가는 이달 들어 각각 11.5%, 10.5% 하락했다.

올해 1분기 기준 국내 산업재해 사망자 중 건설업 비중은 51.8%로 다시 절반을 넘어섰다. 중처법 시행 이후 감소세를 보이던 비중이 반등한 것이다. 실제 유죄 판결 중 31건 가운데 16건(51.6%)이 건설업에서 발생, 기소 시 유죄 판결 가능성도 높아 법적 리스크가 증대되고 있다.

강 연구원은 검찰이 기소한 31건의 사건 중 29건에 대해 1심 유죄 판결이 나온 것을 이유로 들며 “검찰 기소시 유죄 판결에 따른 리스크 노출 가능성이 있다”고 내다봤다.

50인 미만 중소형 건설사에는 타격이 더 크다. 실제 지난해까지 검찰 기소 기업의 87.9%가 중소·중견사였다. 안전 투자 여력이 부족한 중소형 건설사에는 산업안전 비용 확대가 곧바로 수익성 악화로 이어지고 있다. 에프엔가이드와 신한투자증권에 따르면 금호건설, 아이에스동서 등은 중처법 시행 이후 안전규제에 따른 판관비 인상 등으로 지난해 1분기 들어 영업적자를 기록했다.

여기에 프로젝트파이낸싱(PF) 부실 우려도 여전히 업계를 짓누르고 있다. 레고랜드 사태로 촉발된 PF 리스크는 롯데건설 차환 이슈, 태영건설 워크아웃 신청으로 이어지며 중견 건설사들의 불안 요인으로 남아 있다.

법적 리스크는 재무적으로도 번지고 있다. 금융위원회는 지난달 국무회의에서 중대재해 발생 기업에 대해 환경·사회·지배구조(ESG) 평가 불이익을 주는 방안을 검토했다고 밝혔다. 이어진 금융권 간담회에서는 건설사 여신 관련 대응 방안이 논의됐다. 9월 중 관련 종합대책이 발표되면 실제 시장 파급력을 측정해볼 수 있을 것이라는 게 강 연구원의 설명이다.

산업안전에 대한 이슈가 오히려 기회요인으로 작용해 수혜가 예상되는 업종도 있다. 강 연구원은 “폐쇄회로(CC)TV 관제 시스템이나 사물인터넷(IoT) 보안 시스템, 인공지능(AI)·기계·로봇 등은 향후 산업안전 분야 성장 가능성이 열려있는 만큼 관심을 둘 수 있다”고 덧붙였다.

강 연구원에 따르면 이번 주 국내 증시는 AI 반도체, 조선, 원전 등 주도 업종의 매물 출회로 코스피가 한때 3000선까지 밀린 뒤 저가 매수세에 반등했다.

트럼프 전 대통령의 반도체 고율 관세 경고와 샘 알트먼의 오픈AI 대표의 AI 과열 발언이 시장을 흔들었고, 철강 관세 확대 소식이 건설기계 업종의 투자심리를 위축시켰다. ‘휴전 노딜’로 끝난 트럼프 미 대통령과 블라디미르 푸틴 러시아 대통령의 정상회담 소식에 방산도 부진했다. 이에 따라 주간 동안 ▷SK하이닉스(-11.4%) ▷LS 일렉트릭(-14.2%) ▷한화에어로스페이스(-5.6%) 등이 최대 두자릿수 낙폭을 기록했다.

다만 강 연구원은 “여당의 배당소득 분리과세 법안 발의, 한·미 원전 협력 강화 기대감 등으로 (증시) 낙폭이 빠르게 줄었다”며 “국내외 정치 이슈는 여전히 주도주를 흔들 수 있는 변수”라고 언급했다.