美 웨스팅하우스-韓 한수원 JV 설립설 KB證 “수출 기대는 아직 희망” 하나證 “미국, 팀코리아 수출 제한한 곳”

[헤럴드경제=경예은 기자] 미국 웨스팅하우스와 한국수력원자원(한수원), 한국전력(한전) 간 합의문 내용 공개와 함께 오는 25일 한미 정상회담에서 원전 분야 협력이 논의될 것이라는 이슈가 맞물리면서 원전주 역시 기대와 실망이 교차하는 흐름을 보였다. 시장에서는 아직 한국형 원자로의 미국 시장 진출의 가시성은 제한적이라는 평가다.

장문준 KB증권 연구원은 한수원과 웨스팅하우스의 합작법인(JV) 설립 가능성에 대해 “웨스팅하우스의 장기 전략에서 한국 공급망이 중요한 것은 분명하다”면서도 “미국과 웨스팅하우스의 최근 원전 건설 경험 부족만을 근거로 근시일 내 한국형 원자로(APR1400)의 미국 수출이 쉽게 진행될 수 있을 것이라는 기대는 다소 낙관적”이라고 진단했다.

장 연구원은 “가압경수로(PWR) 기준 웨스팅하우스의 미국 내 점유율은 90%를 웃돌며 미국이 수출 가능한 대형원전 기술 거의 웨스팅 하우스에 한정된다”고 지적했다.

아울러 “미국이 원전 부활을 추진하는 이유 중 하나는 중국 및 러시아에 뒤처진 산업 경쟁력을 회복하기 위함”이라며 “이 상황에서 미국 내 원전을 미국이 아닌 다른 나라의 독자 기술로 건설하기 위해서는 뚜렷한 명분이 필요하다”고 봤다. 미국 진입을 위해서는 미국 내 동시다발적인 원전 발주 증가와 이로 인한 리소스 부족이 확인돼야 한다는 것이 장 연구원의 설명이다.

다만 “한국형 원자로가 아니더라도 한전 산하 공기업과 한국 민간기업이 미국에 제공할 수 있는 원전 관련 역량(PM·설계지원·제작·건설)은 다양하다”며 “당장 실망하지 않고 한국 원전 공급망 전반에 지속적인 관심이 필요하다”고 했다.

같은 날 유재선 하나증권 연구원도 “미국은 팀코리아 수주를 제한한 지역”이라며 “(한미 정상회담이 개최될) 25일 전후로 결론이 나올 것으로 보인다”고 내다봤다.

그러면서 ▷미국에서 APR1400 노형으로 수주가 가능할지 ▷AP1000(웨스팅하우스 모델) 하청이라도 기존 예상 이상 일감이 한국에 배분될 것인지 ▷미국 신규 대형 원전 착공이 언제쯤 얼마나 계획되는 것인지 등은 단기간 내 확인이 어려울 것으로 관망했다.

또 “시공능력 우위보다 실제 프로젝트 개수가 중요하다”면서 “여전히 숫자보다 기대감이 지배하는 국면에서 벗어나지 않는 모습”이라고 덧붙였다.

원전 관련주는 한전기술을 제외하고는 이번주 일제히 낙폭을 기록했다. 하나증권 자료에 따르면 2.2% 오른 한전기술을 제외하고는 ▷한국전력(-1.2%) ▷한국가스공사(0.6%) ▷SK가스(-3.2%) ▷E1(-5.8%) ▷SK이터닉스(-7.1%) ▷SGC에너지(-3.3%) ▷지역난방공사(-2.2%) ▷한전KPS(-1.5%) 등이 마이너스 수익률을 기록했다.