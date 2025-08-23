살인미수 혐의 법원, 실형 아닌 집행유예로 선처 “아이가 피고인에게 의지하고 있어”

“엄마”

[헤럴드경제=안세연 기자] 지난해 6월, 경기 화성시의 한 미술 교습소. 어머니 A씨가 6살 아이와 함께 극단적 선택을 시도했다. 사망한 사람은 아무도 없었다. 아이가 A씨를 “엄마”라고 부르며 깨운 덕분이었다.

살아남은 A씨는 살인미수 혐의로 재판에 넘겨졌다. 법원은 아이가 A씨를 따르며 의지하고 있는 점, A씨의 남편이 선처를 바라고 있는 점 등을 고려해 실형을 선고하지 않았다. 징역형의 집행유예를 택했다.

아이가 “엄마” 부르며 깨운 덕에 미수

판결문에 따르면 A씨 가족은 생활고에 시달리고 있었다. A씨는 지난해 4월, 미술 교습소를 열어 운영했지만 2개월이 지나도 원생을 모집하는 게 쉽지 않았다. A씨에겐 우울증도 있었다.

그는 극단적 선택을 하기로 결심했다. A씨는 본인이 홀로 떠나면 아이가 경제적 고통을 겪으며 자랄 것을 우려했다. 엄마 없는 삶을 살게 될 것이란 점도 걱정했다. 결국 교습소에서 아이가 자고 있는 방에 번개탄을 붙인 뒤 본인도 옆에서 잠에 들었다.

A씨가 범행을 멈춘 건, 몇 시간 뒤 잠에서 깬 아이가 “엄마”라며 자신을 깨운 덕분이었다. 정신을 차린 A씨는 경찰과 소방서에 신고했다. 출동한 119 구급대원이 둘을 구조했다.

법원, 실형 대신 집행유예 선처

수사기관은 A씨를 살인미수 혐의로 재판에 넘겼다. 이 죄의 처벌 수위는 사형, 무기징역, 또는 5년 이상의 징역으로 무겁다. 단, A씨의 경우 자의로 범행을 중지해 미수에 그친 점이 고려됐다. 대법원 산하 양형위원회가 A씨에게 권고하는 형량은 징역 2년 4개월에서 징역 7년 6월 사이였다.

사건을 맡은 수원지법 11형사부(부장 송병훈)은 권고 형량보다 더 낮은 징역 1년 6개월에 집행유예 3년을 택했다. 법원은 A씨가 교도소가 아니라 가족 곁으로 돌아가는 게 맞다고 판단했다.

법원은 “살인죄는 생명권을 직접적으로 침해하는 범죄로 어떤 경우에도 결코 정당화할 수 없다”며 “피고인(A씨)은 딸인 피해자를 보호할 의무가 있음에도 불구하고 동반해 극단적 선택을 하려고 했지만 이는 분명 잘못된 생각”이라고 지적했다.

다만, “피고인이 112에 신고하는 등 자의로 범행을 그만둬 피해자가 사망하지 않았다”며 “이 사건 이후 피해자에게 별다른 질병이나 장애가 발생하지 않았고, 현재 어머니인 피고인을 많이 따르고 의지하고 있다”고 살폈다. 이어 “피해자의 아버지이자 피고인의 남편도 선처를 바라고 있다”고 했다.

법원은 “피고인이 현재 우울증을 치료받고 있고, 경제적 부분에 대한 욕심도 줄이려고 노력하고 있다”고 선처한 이유를 택했다.

재판부는 A씨에게 처벌과 함께 보호관찰을 명령했다. 이는 보호관찰관 등이 범죄예방위원의 협조에 따라 피고인에 대한 지도·감독을 하며 재범을 방지하기 위한 보안 처분이다.

법원은 “집행유예를 선고하되, 피고인이 약물치료를 꾸준히 하는지, 피해자의 양육 등 가족 구성원으로서 의무와 책임을 다하고 있는지 꾸준히 관리·감독할 필요가 있어 명령한다”고 설명했다.

현재 이 판결은 확정됐다.