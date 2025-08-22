12개 기업과 실무 협의체 구축…산업계 전문가 전문위원 위촉

[헤럴드경제=김용재 기자] 삼육대(총장 제해종)는 SW중심대학사업단이 지난 20일 교내 국제교육관 장근청홀에서 ‘2025 SW 산학협력 네트워크 데이’를 개최했다고 22일 밝혔다.

이날 행사는 삼육대 SW중심대학사업단이 산업 현장의 요구를 반영한 AIㆍSW 전문인력을 양성하고, 산학협력 기반의 교육ㆍ연구 체계를 구축하기 위해 마련했다.

행사에는 제해종 총장과 오덕신 SW중심대학사업단장을 비롯한 대학 관계자와 산업체 대표, 전문가 등 50여명이 참석했다.

이날 사업단은 리걸테크 기업 ‘노이지’, 디지털 병원 물류 솔루션 기업 ‘루벤티스’ 등 12개 기업과 양해각서(MOU)를 체결하며, SW 전문인력 양성을 위한 실무 협의체를 한층 강화했다. 협력 범위는 ▷연구인력 교류 및 산학사업 정보 교환 ▷공동 연구 및 위탁과제 수행 ▷산업체 수요 기반 교육과정 개발ㆍ운영 ▷재학생 참여형 산학 프로젝트 ▷현장실습ㆍ취업지원 ▷인프라 공유 등이다.

또한 사업단 산하 6개 세부 위원회에 SK AX, 카카오엔터프라이즈 등 산업계 현직 전문가 15명을 전문위원으로 위촉해 교육ㆍ연구ㆍ평가 전 과정에서 현장의 목소리를 반영할 수 있도록 했다.

산학협력 우수사례도 소개됐다.

SK AX 김병일 전문위원은 ‘생성형 AI 자문 솔루션 개발을 통한 창의적 인재 역량 개발’을 주제로, 최신 기술 트렌드와 이를 활용한 인재 양성 방안을 발표했다. 김 위원은 삼육대 소프트웨어전공 캡스톤디자인 교과목의 산업체 멘토로 활동해 온 경험을 바탕으로, 학생들에게 필요한 역량 중심 멘토링의 실제적 방안을 제시해 눈길을 끌었다.

학생 발표도 있었다.

인공지능융합학부 김현기(4학년) 학생은 SW창업동아리 활동을 통해 사업자 등록과 세 차례 게임 출시 경험을 공유하며, 전문가 멘토링으로 한계를 극복하고 지속적인 게임 개발 의지를 밝혔다. 보건관리학과 이채린(4학년) 학생은 SWㆍ건강과학 연계전공을 이수하며 ‘기계학습 기반 단일 채널 EEG 수면 단계 분류 모델’ 논문으로 학술대회에서 수상한 경험을 발표했다.

이어진 ‘산학협력 대화의 장’에서는 대학과 기업 관계자들이 현장에서 직면한 문제와 미래 협력 방안을 심도 있게 논의했다.

제해종 총장은 환영사에서 “이같은 네트워킹의 장에서 우리가 가진 것을 나눌 때 예상치 못한 새로운 가치가 창출된다”며 “산학협력이 SW중심대학사업의 성패를 좌우하는 만큼, 대학과 기업이 함께 SW 융합인재 양성이라는 공동 목표를 실현해 나가자”고 강조했다.

한편 삼육대는 2021년 과학기술정보통신부가 주관하는 SW중심대학사업 특화트랙에 선정돼 6년간 60억원의 사업비를 지원받고 있다.