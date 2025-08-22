[헤럴드경제=채상우 기자] 아들들에게 수면제를 먹여 재운 후 차에 태워 바다로 돌진해 살해한 40대 가장에게 검찰이 무기징역을 구형했다.

광주지법 제12형사부(재판장 박재성)는 22일 살인 등 혐의로 구속 기소된 지 모 씨(49)에 대한 변론 절차를 종결했다.

검사는 지 씨에게 ‘무기징역’을 구형했다.

지 씨는 지난 6월 1일 오전 1시 12분쯤 전남 진도항 인근에서 자신의 승용차를 몰고 바다로 돌진, 아내와 고등학생인 10대 두 아들을 숨지게 한 혐의다.

지 씨는 카드사 등에 2억 원 상당의 빚을 지고 경제난을 겪던 중 아내와 동반자살을 결심했다. 남겨진 자녀들이 부모 없이 힘든 생활을 이어갈 것을 예상해 자녀들까지 살해하기로 마음 먹은 것으로 조사됐다.

지 씨는 아내와 함께 수면제, 피로회복제를 준비한 뒤 가족여행을 떠난 이틀째 되는 5월 31일 저녁 자녀들에게 수면제를 희석시킨 피로회복제를 마시게 했다. 1일 새벽 전남 진도 팽목항 인근으로 이동, 함께 수면제를 복용한 채 차를 운전해 바다로 돌진했다.

순간적인 공포심 등을 느낀 지 씨는 홀로 열려져 있던 운전석 창문을 통해 탈출했다. 두 자녀와 아내는 모두 바다에서 익사했다.

지 씨는 육지로 올라온 뒤 구조 활동 없이 현장을 떠났고, 지인의 차량을 이용해 광주로 이동했다가 경찰에 검거됐다.

지 씨는 재판부에 지인들의 탄원서와 선처 의견서를 제출했다.

박재성 재판장은 “피고인은 바다에서 살겠다고 바다에서 혼자 빠져나왔다. 능력이 안 되면 119에 신고라도 해서 가족들을 살리려고 했어야 되는 것 아니냐”며 “본인은 멀쩡히 살아 있으면서 선처를 바라는 것이냐”고 지적했다.

검사는 “피해자인 두 아들은 학교를 마치고 가족여행에서 맛집을 찾아다니고 행복한 추억을 만드려고 노력했다”며 “피해자들은 아무런 의심 없이 피고인이 수면제를 탄 음료를 마시고 잠들었다”고 말했다.

음료수에 수면제를 탄 시점에 대해 “두 아들은 1층에서 라면을 먹고 있었는데 아버지와 어머니는 2층에서 음료수에 수면제를 타고 있었다. 아이들은 부모가 자신들을 살해할 준비를 하는 것을 꿈에도 몰랐을 것”이라고 한탄했다.

선고공판은 내달 19일 오후 2시에 열린다.