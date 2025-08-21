[헤럴드경제=고승희 기자] 그룹 방탄소년단(BTS)의 ‘황금 막내’ 정국의 ‘세븐’이 스포티파이에서 25억 스트리밍을 달성했다.

21일 세계 최대 음원 스트리밍 플랫폼 스포티파이에 따르면 정국이 지난 2023년 7월 발표한 솔로 싱글 ‘세븐(Seven) (feat. Latto)’이 누적 재생 수 25억 회(8월 18일 자 차트 기준)를 돌파했다. 한국 가수의 단일곡 중 25억 스트리밍을 달성한 곡은 이 곡이 처음이다.

현재 정국의 솔로곡 누적 스트리밍은 94억 회를 넘었다. K-팝 솔로 아티스트 중 최다 스트리밍 기록이다. 특히 2023년 11월 발매된 정국의 솔로 앨범 ‘골든(GOLDEN)’은 누적 재생 수 60억 회 돌파를 눈앞에 두고 있다.

정국의 영향력은 각종 차트와 수상 이력에서도 확인됐다. ‘세븐 (feat. Latto)’은 발표 직후 미국 빌보드 메인 송차트 ‘핫 100’, ‘글로벌 200’, ‘글로벌(미국 제외)’에서 모두 1위를 찍었다. 또한 스포티파이 역사상 최단기간 10억 스트리밍(108일)을 달성했다.

정국은 또한 작년 미국 빌보드가 선정한 ‘2024 인터내셔널 파워 플레이어스’(International Power Players)에서 미국을 제외한 전 세계 200여 국가/지역에서 가장 인기 있는 곡으로 선정됐다. 이 곡은 현재까지 미국 빌보드 ‘글로벌 200’과 ‘글로벌(미국 제외)’에서 각각 108주, 109주 차트인하며 공개 2년이 넘은 시점에도 롱런 인기를 이어가는 중이다.