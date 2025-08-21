5200억에 매각…핵심 사업인 전장·오디오에 집중

[헤럴드경제=박성준 기자] 삼성전자의 자회사 하만 인터내셔널이 시스템통합(SI) 사업을 담당하는 DTS(Digital Transformation Solution) 사업부를 매각한다.

하만은 DTS 사업부를 인도의 대형 IT서비스 기업인 위프로에 매각하는 계약을 체결했다고 21일 밝혔다. 계약에 따라 하만은 미국, 유럽, 아시아 등지의 18개 거점에 속한 인력 5600여명을 위프로에 인도한다. 로이터에 따르면 매각 금액은 3억7500만달러(약 5200억원)이다. 인수는 규제 당국의 승인을 거쳐 연내에 마무리될 예정이다.

하만은 비주력 사업인 DTS 사업을 매각하고, 핵심 사업인 오디오·전장 사업의 경쟁력 강화와 새로운 성장동력 확보에 집중한다는 방침이다. 삼성전자는 지난 2016년 하만의 지분 100%를 80억 달러(당시 약 9조원)에 인수했다. 지난해에는 매출 14조2749억원과 영업이익 1조3076억원을 기록한 바 있다.

하만은 JBL을 비롯해 하만 카돈, AKG, 인피니티, 마크 레빈슨 등 프리미엄 브랜드를 기반으로 지난해 휴대용 오디오 분야에서 약 60%의 시장 점유율로 1위를 유지하고 있다.

하만은 지난 5월 경쟁력을 강화하기 위해 바워스앤윌킨스(B&W)와 함께 데논, 마란츠 등을 인수했으며 2023년 11월에는 음악 재생 플랫폼 룬을 사들였다. 앞서 2015년에는 뱅앤올룹슨의 카오디오 사업을 인수한 데 이어, 2017년 영국의 최고급 오디오 브랜드 아캄도 사들였다.

크리스천 소봇카 하만 최고경영자(CEO)는 “위프로 합류는 DTS가 더 빠르게 성장하고 주요 산업 고객사에 접근할 수 있는 계기가 될 것”이라고 말했다.