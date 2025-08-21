[헤럴드경제=박지영 기자]이른바 건진법사로 불리는 전성배 씨가 결국 구속됐다. 지난해 12월과 지난 1월 2차례 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 받고도 구속을 피했지만, 윤석열 전 대통령의 부인 김건희 씨에게 목걸이를 전달한 혐의에 발목이 잡혔다.

서울중앙지방법원 남세진 영장전담 부장판사는 21일 특정범죄가중처벌등에관한법률위반(알선수재), 정치자금법 위반 혐의를 받는 전 씨에 대해 구속영장을 발부했다. 남 부장판사는 “증거를 인멸할 염려가 있다”고 설명했다.

건진법사 전성배 씨는 2022년 제20대 대통령 선거 당시 윤석열 후보 캠프에서 활동했다. 윤 전 대통령 부부와의 친분을 과시하며 이권에 개입했다는 의혹을 받아 수사 대상이 된 인물이다. 서울남부지검은 지난해 12월과 지난 1월 2차례 전 씨에 대한 구속영장을 청구했으나 기각된 바 있다.

당시 전 씨는 2018년 경상북도 영천시장 선거를 앞두고 예비후보로부터 공천 대가로 불법 정치자금 1억여원을 수수한 혐의를 받았다. 이른바 ‘윤핵관’으로 불리는 윤한홍 국민의힘 의원과 친분을 내세웠다는 의혹이 제기됐다. 지난해 12월 서울남부지방법원 한정석 영장전담 부장판사는 “금원을 받은 날짜, 금액, 방법이 특정되지 않았다”며, 지난 1월 정원 서울남부지방법원 영장전담 부장판사는 “법리상 다툼의 여지가 있다”며 영장을 기각했다.

하지만 전 씨가 통일교 전 세계본부장 윤영호 씨의 청탁을 받고 김 씨에게 6000만원 상당의 명품 브랜드 그라프 목걸이를 전달하려 했다는 의혹이 불거지면서 상황이 급변했다. 2022년 4~8월께 통일교 현안 청탁 목적으로 윤 전 본부장으로부터 김 씨 선물용 샤넬백, 목걸이를 받았다는 것이다. 통일교 현안인 ▷대통령 취임식 초청 ▷메콩강 개발사업 지원 ▷YTN 인수 ▷유엔 제5사무국 한국 유치 등을 부탁 받았다는 이유였다. 전 씨는 해당 물품들을 분실해 김 씨에게 전달하지 못했다는 입장이다.

김건희 씨 관련 의혹을 수사 중인 김건희특검팀(특별검사 민중기)는 특정범죄가중처벌등에관한법률위반(알선수재) 등 혐의로 지난 18일 전 씨에 대한 구속영장을 청구했다. 이날 오전 10시 30분께 진행된 구속 전 피의자 심문을 앞두고 전 씨는 구속 전 피의자 심문을 포기했다. 김건희특검팀만 출석한 심사는 8분 만인 10시 38분께 종료됐다.

한편 김 씨는 이날 오후 2시 12분께부터 5시 30분께까지 구속 후 세 번째 소환 조사를 받았다. 김건희특검팀은 건진법사 청탁 의혹에 대해 집중적으로 캐물은 것으로 전해졌다. 김 씨는 대부분 질문에 진술거부권을 행사했다고 한다. 김건희특검팀은 오는 23일 오전 10시 김 씨를 한 차례 더 소환해 건진법사 청탁 의혹에 관한 조사를 이어나갈 예정이다.