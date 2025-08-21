농어촌 하나로마트 사용처 779곳으로 확대 로컬푸드직매장도 252개로…주민 불편 해소 군 장병도 2차 지급부터 복주미서 사용 가능

[헤럴드경제=박성준 기자] 22일부터 민생회복 소비쿠폰을 사용할 수 있는 읍·면 등 농어촌지역의 하나로마트와 로컬푸드직매장이 대거 늘어난다.

정부는 21일 소비쿠폰 범정부 태스크포스(TF)에서 도서·산간 등 소비쿠폰 사용처가 부족한 농어촌 지역 주민들의 불편을 해소하기 위해 소비쿠폰 사용 편의 제고 방안을 확정했다. 이로써 22일부터 면 지역에 있는 654개 하나로마트와 230개 로컬푸드직매장이 새로운 소비쿠폰 사용처로 새롭게 포함됐다. 소비 여건이 열악한 읍 지역의 4개 하나로마트도 사용처에 추가된다.

앞서 정부는 지난달 소비쿠폰 지급 시기에 맞춰 지역 주민의 이용 편의를 위해 마트나 슈퍼, 편의점 등 유사 업종이 한 곳도 없는 110개 면 지역 소재 121개 하나로마트를 사용처로 지정한 바 있다. 그러나 농어촌지역에 마트나 슈퍼가 있어도 고기·채소·과일 등 신선식품이나 생필품을 취급하지 않은 경우가 많아 지역 주민이 소비쿠폰을 이용하는 데 불편이 크다는 지적이 제기됐다.

이에 정부는 자체 조사, 지자체 의견 수렴 과정을 거쳐 접근성, 판매 품목 등을 고려해 소비 쿠폰 사용처 기준을 완화했다. 소비쿠폰 사용처로 함께 추가된 로컬푸드직매장은 지역에서 생산된 농산물을 생산자가 직접 소비자에게 판매하는 플랫폼이다. 기존 22개 매장에 더해 공공형 21개 매장, 면 지역에 있는 209개 매장이 추가돼 모두 252개 로컬푸드직매장에서 소비쿠폰 사용이 가능해졌다. 사용처 목록은 행정안전부와 농협 누리집에서 확인하면 된다.

이와 함께 정부는 의무 복무 중인 현역 군인이 주민등록상 주소지나 군 마트(PX)가 아닌 복무지 인근 상권에서 소비쿠폰 사용이 가능하도록 군 장병의 소비쿠폰 사용처 문제를 개선했다. 그동안에는 군 장병도 일반 국민과 같이 주민등록상 주소지에서 소비쿠폰을 신청·사용하거나 ‘나라사랑카드’로 받은 경우에만 전국 군 PX에서 소비쿠폰을 사용할 수 있었다.

다만, 소비쿠폰 1차 신청·지급이 상당히 진행됐고, 내달 12일 마무리되는 점을 고려해 2차 지급(9·21∼10·31) 때부터 군 장병에 대한 사용처 개선안을 적용한다. 1차 소비쿠폰 신청·지급률은 20일 24시 기준 97.6%다.

윤호중 행정안전부 장관은 “소비쿠폰 사용처가 제한적인 도서·산간 지역 주민들을 위해 주민 실생활과 밀접한 하나로마트 등으로 사용처를 대폭 확대했다”며 “국방의 의무를 수행하는 군 장병들이 소비쿠폰을 사용하는 과정에서 불편함을 겪지 않도록 제도를 보완했다”고 설명했다.