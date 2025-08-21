[헤럴드경제=장연주 기자] 서구형 식습관이 대장암의 위험을 크게 높인다는 연구결과가 나와 눈길을 끈다. 육류 섭취량이 많을수록 대장암 발병 위험이 높아졌고, 특히 소주 반병, 맥주 2캔 등을 마시면 대장암 위험이 무려 64%나 증가하는 것으로 분석됐다.

21일 국제학술지 ‘암 원인과 관리’(Cancer Causes & Control) 최신호에 발표된 연구결과에 따르면, 강대희 서울의대 예방의학교실 교수와 신상아 중앙대 식품영양학과 교수 공동 연구팀은 한국·일본·중국·대만·싱가포르 등 아시아 5개국에서 수행된 코호트 연구 82편을 분석한 결과, 서구형 식습관이 대장암 위험을 높인다고 밝혔다.

이번 연구결과, 총 육류 섭취량이 많을수록 대장암 위험은 18% 증가했다.

소시지·햄 등 가공육 섭취도 단독으로 발병 위험을 18% 끌어올렸다. 닭·칠면조 같은 흰 고기는 대장암 전체와의 연관성은 뚜렷하지 않았지만, 직장암에 한해 위험을 40% 높였다.

특히 하루 알코올 30g 이상을 섭취한 그룹은 대장암 위험이 평균 64%나 증가했다.

알코올 30g은 순수 알코올 기준으로, 맥주 약 2캔(750mL), 와인 2~3잔, 소주 반병(약 3~4잔)에 해당한다. 결장암과 직장암에서도 위험 증가는 뚜렷했다.

반면 칼슘 섭취는 대장암 위험을 7% 줄이는 경향을 보였다. 주로 우유·유제품, 멸치 같은 뼈째 먹는 생선이 주요 공급원이다.

연구팀은 “칼슘이 장내 지방산·담즙산과 결합해 발암물질의 작용을 줄이는 효과를 낸다”고 밝혔다.

채소·과일·통곡물·저지방 단백질 중심의 건강한 식단 역시 예방 효과가 확인됐다.

‘건강 식단’ 그룹은 결장암 발생 위험이 15% 낮았다. 식이섬유와 항산화 성분, 식물성 생리 활성물질이 복합적으로 작용한 덕분이다.

한편, 대장암은 전통적으로 미국과 유럽 등지에서 흔한 ‘서구형 암’으로 지목된다. 최근 한국을 비롯한 아시아 여러 나라에서 대장암 발병이 증가하는 추세다. 세계보건기구(WHO)에 따르면 동아시아의 대장암 발생률은 지난 30년간 2~4배 늘어났다.

한국은 특히 세계에서 가장 높은 수준의 대장암 발생률을 기록하고 있다. 연구팀은 “아시아의 식탁이 서구와 같이 고지방·고칼로리, 육류 중심으로 바뀐 점이 주요 원인”이라고 발겼다.

전문가들은 대장암 발병 위험을 줄이기 위해 가공육과 붉은 고기를 줄이고, 과음을 자제해야 한다고 권고한다. 아울러 채소와 과일, 통곡물 섭취를 늘리고 규칙적인 운동을 하는 것도 도움이 된다.