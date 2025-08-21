노후 경로당을 친환경·에너지 고효율 복지 공간으로 탈바꿈 단열 보강, 창호·보일러 교체, 태양광 설치… 에너지 절감률 43.7% 기대

[헤럴드경제=박종일 선임기자]광진구(구청장 김경호)가 구립 용마경로당(용마산로31길 38-8)의 친환경 새 단장을 마치고 쾌적한 어르신 복지시설로 새롭게 조성했다.

1989년에 설립된 용마경로당은 연면적 90.72㎡ 규모로, 인근 어르신들이 이용하는 여가생활 공간이다.

구는 지난 2023년 경로당이 국토교통부 공모사업인 ‘그린리모델링 사업’ 대상지로 선정된 후, 총 1억 9200만원의 예산을 투입해 올해 3월부터 7월 말까지 약 5개월간 공사를 진행했다.

시설 개선은 설비 전반에 걸쳐 이뤄졌다. 외벽, 지붕, 옥상, 1층 바닥 등에 외단열을 보강하고 고효율 단열재를 적용해 실내 온도 유지 성능을 높였으며, 창호는 복층 유리로 교체해 단열 효과를 향상시켰다.

실내 마감재 역시 친환경 인증 자재를 사용해 어르신들의 건강까지 고려한 것이 특징이다. 난방 설비는 노후 보일러를 콘덴싱 보일러로 새로 설치했다. 태양광 발전장치와 전력 관리 장치를 도입해 공사 전 대비 에너지 절감률은 약 43.7%에 이를 것으로 기대된다.

용마경로당은 지난 11일 운영을 재개했다. 13일에는 김경호 광진구청장이 경로당을 방문해 김영익 용마경로당 회장을 비롯한 회원 20여 명과 함께 새롭게 조성된 공간을 둘러보며 현장 점검을 실시하고 어르신들의 의견을 직접 청취하는 시간을 가졌다.

김경호 광진구청장은 “이 사업은 에너지 절감과 환경개선을 동시에 실현한 지속가능한 복지 인프라 구축 사업”이라며 “어르신들께서 만족해하시는 모습을 보니 더욱 뜻깊다. 앞으로도 건강하고 편안한 노후를 보낼 수 있도록 다양한 지원을 이어가겠다”고 밝혔다.

이로써 구는 2023년 ‘그린리모델링 사업’ 선정 경로당 5개소 중 모진·양마·신양·용마경로당 4곳의 준공을 완료, 현재 자양4동 제2경로당이 지난 18일 지붕 단열과 냉방기 및 조명 교체 등 공사를 마치고 8월 29일 입주를 앞두고 있다.

지난해 추가 선정된 장수, 소능, 구의새마을, 노유산 경로당 4개소는 연내 공사 발주를 목표로 설계용역을 진행 중이며, 총 8억5000만 원 예산을 투입해 2026년 8월까지 순차적으로 마무리할 계획이다.