서울 낮 최고 32도, 경산 37도까지 치솟아

오존 농도 ‘나쁨’…외출·야외활동 주의 필요

주말엔 고기압 결합하며 더위 한층 심화

서울 한낮 기온이 33도까지 오르며 더운 날씨를 보인 21일 서울 종로구 광화문광장에서 시민들이 양산을 쓰거나 부채로 햇빛을 가리고 있다. [연합]
[헤럴드경제=박성준 기자] 절기상 처서 전날인 금요일(22)에도 전국 대부분 지역으로 폭염이 이어지겠다. 전국적으로 한낮 체감온도가 35도 안팎으로 오르는 등 매우 덥겠다.

기상청에 따르면 오는 22일 아침 최저기온은 23~27도, 낮 최고기온은 30~36도로 예보됐다. 주요 도시 예상 최저기온은 △서울 25도 △인천 26도 △춘천 24도 △강릉 27도 △대전 25도 △대구 25도 △전주 26도 △광주 25도 △부산 26도 △제주 27도 등이다.

예상 최고기온은 △서울 32도 △인천 30도 △춘천 33도 △강릉 35도 △대전 34도 △대구 35도 △전주 34도 △광주 33도 △부산 32도 △제주 33도 등이다. 대구 앞 경북 경산의 낮 기온은 최고 37도까지 오를 전망이다.

한반도 대기 상층을 티베트고기압이 차지한 가운데 하층으로 일본 남쪽 해상에 자리한 북태평양고기압에서 고온다습한 공기가 불어 들어 무더위가 이어지고 있다. 22일 경기와 충북, 전남, 영남 등 중서부 일부와 남부지방 대부분의 오존 농도가 ‘나쁨’ 수준으로 짙겠다. 오후 외출 시 주의해야 한다.

낮에 전남권과 전북 내륙, 경상권 등에 5~40㎜ 소나기가 내리겠으나 습도만 높일 것으로 전망된다.

주말에는 티베트고기압과 북태평양고기압이 한반도 상공에서 결합하면서 더위가 한층 심화할 전망이다.


