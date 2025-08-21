서울 낮 최고 32도, 경산 37도까지 치솟아 오존 농도 ‘나쁨’…외출·야외활동 주의 필요 주말엔 고기압 결합하며 더위 한층 심화

[헤럴드경제=박성준 기자] 절기상 처서 전날인 금요일(22)에도 전국 대부분 지역으로 폭염이 이어지겠다. 전국적으로 한낮 체감온도가 35도 안팎으로 오르는 등 매우 덥겠다.

기상청에 따르면 오는 22일 아침 최저기온은 23~27도, 낮 최고기온은 30~36도로 예보됐다. 주요 도시 예상 최저기온은 △서울 25도 △인천 26도 △춘천 24도 △강릉 27도 △대전 25도 △대구 25도 △전주 26도 △광주 25도 △부산 26도 △제주 27도 등이다.

예상 최고기온은 △서울 32도 △인천 30도 △춘천 33도 △강릉 35도 △대전 34도 △대구 35도 △전주 34도 △광주 33도 △부산 32도 △제주 33도 등이다. 대구 앞 경북 경산의 낮 기온은 최고 37도까지 오를 전망이다.

한반도 대기 상층을 티베트고기압이 차지한 가운데 하층으로 일본 남쪽 해상에 자리한 북태평양고기압에서 고온다습한 공기가 불어 들어 무더위가 이어지고 있다. 22일 경기와 충북, 전남, 영남 등 중서부 일부와 남부지방 대부분의 오존 농도가 ‘나쁨’ 수준으로 짙겠다. 오후 외출 시 주의해야 한다.

낮에 전남권과 전북 내륙, 경상권 등에 5~40㎜ 소나기가 내리겠으나 습도만 높일 것으로 전망된다.

주말에는 티베트고기압과 북태평양고기압이 한반도 상공에서 결합하면서 더위가 한층 심화할 전망이다.