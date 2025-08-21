“MBK 사기적 금융거래, 지금이라도 제재를” “청문회 개최 명분 충분”…신속 개최 촉구

[헤럴드경제=김진 기자] 국회 정무위원회에서 ‘홈플러스 사태’와 관련해 대주주 MBK파트너스(MBK)를 겨냥한 질타가 쏟아졌다.

김남근 더불어민주당 의원은 21일 오후 열린 국회 정무위 전체회의에서 MBK의 홈플러스 전국 15개 점포 폐점 계획과 관련해 “사실상 청산 절차로 들어가는 것이다. 반드시 막아야 한다”며 “MBK 측에 책임도 물어야 된다”고 말했다. 또 김 의원은 “홈플러스 전단채 채권 발행이나 또는 홈플러스 인수하는 과정에도 위법행위가 있다”며 “자기들의 돈을 들이지 않고 5조원이나 되는 돈을 홈플러스의 주식이나 부동산을 담보로 빌려서, 결국 홈플러스 매장을 매각해서 갚아 왔다”고 지적했다.

김 의원은 “지금이라도 금융위원회와 금융감독원이 MBK의 사기적 금융거래에 대해서 제재를 해 주면 스튜어드십 코드 활동을 하고 있는 국민연금이나 은행, 증권사들이 자기 판단에 의해서 투자금을 회수하거나 더 이상 MBK와 MBK가 만드는 사모펀드에 출연하지 않겠다고 하면 우리나라에서 MBK는 퇴출되는 것”이라며 제재 필요성을 강조했다.

김병환 금융위원장은 “사기적 금융거래 혐의에 대해서는 사실 금감원에서 조사를 해서 검찰에 통보했다”며 “지금 강제적 수사가 이루어지고 있는 부분”이라고 설명했다. 이어 “강제적으로 수사를 통해 고의성을 인정해야 할 부분이 있다 보니 검찰의 수사를 기다리고 있는 상황”이라며 “독자적으로 조사한 결과에 따라서 감독 당국의 조치가 가능한 부분이 있는지 잘 살펴보겠다”고 했다.

민병덕 민주당 의원도 “많은 피해자가 생길 가능성이 있다”며 “(금융당국에서) 경우에 따라서는 개입하고 이래야 되는 것 아닌가. 그냥 넋 놓고 그냥 있을 것인가”라고 지적했다. 김 위원장은 “워크아웃과 다르게 법원의 기업회생 절차로 가다 보니까 최근 인가 전 M&A 승인받고 이런 것도 다 법원에서 결정한다”며 “그 과정에 금융당국이 어떻게 개입을 하거나 관여를 해서 의사결정에 영향을 미치는 데 좀 한계가 있다”고 했다.

정무위 소속 민주당 의원들은 이날 회의에 앞서 공동 기자회견을 갖고 MBK 청문회 개최를 촉구했다. 이들은 “홈플러스 사태는 단순한 경영 실패가 아니다. 이는 투기자본 MBK의 탐욕, 법원의 잘못된 결정, 그리고 정치권의 지연이 빚어낸 총체적 위기”라며 “청문회 개최의 명분은 이미 충분하다”고 했다.

한창민 사회민주당 의원도 이날 “청문회가 미뤄지는 동안에 벌써 MBK 경영진은 긴급경영체제라는 이름으로 15개 점포를 해점하는 계획을 발표했다”며 조속한 청문회 개최를 촉구했다. 한 의원은 “사재출연 등 국민한테 약속했던 일이 하나도 진행되지 않고 있다”며 “명명백백 말할 수 있는 청문회 자리에 세워야 된다”고 했다.