세계경제학회 발표 나선 BIS 신현송 국장 “외환 규정 무력화” 원화 스테이블 지적 동시에 중앙은행 예금토큰 필요성 강조 “한은 프로젝트 ‘한강’ 계속해야 한다”

[헤럴드경제=홍태화 기자] 원화 스테이블코인이 도입되면 결국 외환 거래 규정이 무력화돼 결국 자본유출 가능성이 커질 수 있다는 경고가 세계경제학자대회(ESWC)에서 나왔다.

신현송 국제결제은행(BIS) 경제보좌관 겸 통화정책국장은 21일 서울 강남구 코엑스에서 열린 ESWC ‘중앙은행 디지털 화폐(CBDC)의 현재 상황’ 세션에서 “(원화 스테이블코인 도입은) 기존의 외환 거래 규정을 사실상 무력화하는 지름길”이라며 이같이 밝혔다.

이어 “블록체인을 통해 달러 표시 가상자산과 맞교환함으로써 자본 유출의 통로를 터주게 된다”며 “자본 유출을 가속화하고 스트레스 상황 발생 시 환율 변동성을 증폭시킬 수 있다”라고 강조했다.

원화 스테이블코인이 도입돼야 달러 스테이블코인의 종속에서 벗어날 수 있지 않느냐는 일각의 논리에도 부정적인 입장을 밝혔다.

신 국장은 “자국 통화 스테이블코인이 도입되더라도 달러 스테이블코인 수요는 여전히 지속될 것”이라며 “세계 경제에서 달러가 차지하는 지배적인 역할과 네트워크 효과 때문”이라고 설명했다.

스테이블코인이라는 프레임에서도 달러가 가지는 위상과 역할은 동일하다는 것이다. 실제로 미국 달러화 표시 스테이블코인은 세계에서 유통되는 스테이블코인 시가총액의 99%를 차지한다.

신 국장은 “미 달러를 중심으로 한 네트워크 효과가 존재하는 데는 그만한 이유가 있다”며 “기술로 그것을 극복하기는 어렵다”고 강조했다.

실바나 텐레이로 영국 런던정경대(LSE) 교수도 비슷한 견해를 밝혔다. 그는 “한국 예금이 달러 스테이블코인으로 전환된다면 한국 내 자금조달 비용이 상승한다”며 “한국 경제의 중개 기능이 약화할 수 있다”고 지적했다.

신 국장은 스테이블코인이 범죄에 활용되고 있다는 통계도 제시했다. 그가 발표한 프레젠테이션 자료에 따르면 스테이블코인을 매개로 한 범죄는 지난 2022년 이미 비트코인을 넘어섰다. 2024년에는 그 비중이 약 63%에 달했다.

블록체인 개인 지갑을 통해 익명으로 거래하면서 국경을 넘나드는 특성으로 스테이블코인이 결국 자본 유출입 통제를 무력화하고 금융 범죄에 이용될 가능성이 크다는 것이다.

금융당국의 규제 가능성도 회의적이라고 판단했다. 신 국장은 “간혹 동결 조치가 이뤄지지만 수십억건에 달하는 일상 거래를 감시·통제하는 것은 사실상 불가능”이라고 강조했다.

대안적 대응 방법으로는 ‘맞춤형 지갑 점수제’를 제시했다. 그는 “과거 불법 거래 오점이 있는 지갑에서 나온 코인은 다른 코인보다 헐값에 거래될 것”이라며 “코인을 처분해 자금을 기존 은행 제도로 이동하는 지점(off-ramp)에서 이를 적용하면 ‘합법적 사용 점수’를 계산할 수 있다”고 설명했다.

코인이 기존 은행 제도로 넘어오는 지점에서 헐값에 거래된 코인을 찾아 낮은 점수를 주자는 제안이다. 이럴 경우 사용자 사이에도 불법 거래 코인을 견제하면서 ‘주의의 의무’가 발생할 수 있다.

스테이블코인을 대체할 수 있는 중앙은행이나 상업은행 중심의 토큰화 플랫폼도 강조했다. 한국은행이 추진하고 있는 ‘프로젝트 한강’이 대표적이다. 신 국장은 발표가 끝난 뒤 기자들과 만나 “프로젝트 한강은 계속해야 한다”고 밝히기도 했다.

윤성관 한국은행 디지털화폐실장도 같은 발표에서 중앙은행 디지털화폐(CBDC) 기반 예금토큰 실험인 ‘프로젝트 한강’을 강조했다. 한강 프로젝트는 한은이 실시한 예금토큰 시범사업이다.

윤 실장은 “한강 프로젝트 실험 중 디지털 바우처 프로그램, 재정 패키지를 통한 바우처 배포 등은 중요한 정책 과제”라며 CBDC가 거래 속도를 개선하고 비용을 절감할 수 있다고 설명했다.

이날 세션에는 이들 외에도 데이비드 안돌파토 마이애미대 교수, 마테오 마조리 스탠퍼드 경영대학원 교수 등이 CBDC와 스테이블코인에 대한 견해를 밝혔다.

마조리 교수는 달러 스테이블코인이 급격하게 확산하면서 미국의 영향력을 강화하고 이는 다른 나라에 위협 요인으로 작용할 수 있다고 경고했다.