2심도 징역형 실형 법정구속은 안해

[헤럴드경제=박지영 기자]자신과 9년 넘게 일한 보좌관을 강제추행한 혐의로 1심에서 실형을 선고받은 박완주 전 의원이 2심에서도 유죄가 인정됐다.

서울고등법원 형사12-1부(고법판사 홍지영·방웅환·김민아)는 21일 강제추행, 명예훼손, 직권남용 권리행사 방해 등 혐의로 기소된 박 전의원 항소심에서 징역 1년, 40시간의 성폭력 치료 프로그램 이수를 선고했다. 아동·청소년 및 장애인 관련 기관 5년 취업 제한도 명령했다.

박 전 의원은 지난해 12월 1심에서 징역 1년 실형을 선고받고 법정구속됐으나 지난 7월 보석으로 석방됐다. 박 전 의원은 이날 휠체어를 타고 법정에 들어섰다. 피해자인 A씨는 2012년 12월 박 전 의원의 비서로 시작해 9년 넘게 일하며 보좌관이 됐다.

박 전 의원은 2021년 12월 서울 영등포구의 한 노래주점과 인근 주차장에서 보좌관 A씨를 강제추행 한 혐의 등으로 기소됐다. 검찰은 박 전 의원이 지역구 관계자들에게 A씨가 강제추행 관련 합의를 시도했다고 알린 것이 명예훼손에 해당하며, A씨가 더불어민주당 젠더폭력신고상담센터에 성추행을 신고하자 면직을 시도한 사실도 직권남용 권리행사 방해라고 판단해 법원에 넘겼다.

1심 재판부는 강제추행 혐의와 명예훼손 혐의는 유죄로 인정했다. 박 전 의원의 범행으로 PTSD(외상후 스트레스장애)가 발생하는 등 강제추행치사 혐의도 성립한다는 검찰측 주장을 받아들이지 않고 무죄를 선고했다. 직권남용 권리행사 방해 또한 무죄를 선고했다.

항소심 재판부는 1심과 동일하게 유·무죄를 판단했다. 박 전 의원 측은 피해자 진술의 신빙성이 낮다고 주장했다. 박 전 의원 측은 A씨가 사건 발생 직후 지인에게 피해를 알리고도 해당 통화 내용은 삭제하라고 한 점, 사건 발생 한 달 후 블랙박스를 확인한 점, 3달 후 피해를 주장한 점 등을 이유로 실제 강제추행 피해를 입었는지 의심스럽다고 주장했다.

법원은 박 전 의원 측 주장을 받아들이지 않았다. 항소심 재판부는 “피해자의 경력, 3선 국회의원인 피고인의 보좌관 강제추행 사실이 알려질 경우 정치적 파장 등을 고려하면 통화녹음을 삭제하라고 한 피해자의 행동을 충분히 수긍할 수 있다”며 “피해자가 허위사실을 꾸며 말했다면 통화녹음 파일을 삭제하라고 지시할 이유가 없다”고 지적했다.

이어 “피고인이 사건 당일 일을 모두 기억하고 피해자가 허위 주장한다는 사실을 알고서도 대선정국을 고려해 사과하는 태도를 보였을 뿐이라는 주장은 신빙성이 없다”고 했다.

항소심 재판부는 “피해자는 약 9년간 헌신적으로 보좌한 피고인의 범행으로 상당한 정신적 충격을 입었다. 진정한 사과나 피해 회복을 위한 노력 없이 수사기관에서부터 법정에 이르기까지 피해자가 자신을 무고했다는 주장을 거듭하고 있다”며 “피고인의 태도로 피해자는 더욱 고통을 받고 있다. 피고인-피해자의 관계, 범행 내용, 피고인의 태도를 비춰보면 죄책이 무겁다”고 했다.

다만 항소심 재판부는 징역 1년의 실형을 선고하면서도 법정구속은 하지 않았다. 항소심 재판부는 “건강 상태와 치료 경과를 고려해 보석상태는 유지한다”고 설명했다.