[헤럴드경제=나은정 기자] 무면허 상태로 자동차운전학원에서 강사 없이 홀로 운전을 하던 30대가 풀을 베던 작업자를 치어 경찰에 입건됐다.

충남예산경찰서는 21일 운전학원 수강생 A(30대)씨를 교통사고처리 특례법상 치상 혐의로, 학원장과 담당 강사를 업무상과실치상 혐의로 각각 입건해 조사하고 있다고 밝혔다.

사고는 이날 오전 9시 45분쯤 예산군 소재 한 자동차운전학원에서 발생했다. A씨는 장내 기능시험 연습을 위해 혼자 차를 몰다 연습 도로 인근에서 풀을 베고 있던 작업자 B(70대) 씨를 들이받은 것으로 파악됐다.

이 사고로 B씨는 심정지 상태로 인근 병원에 이송돼 치료를 받고 있다. B씨는 현재 의식을 찾았지만, 여전히 위독한 것으로 전해졌다.

무면허 상태인 A씨 옆에는 강사가 동승해 지도했어야 하지만, 학원장과 담당 강사는 이를 지키지 않은 것으로 조사됐다.

A씨는 운전 미숙으로 작업 중인 B씨를 보고도 “당황해서 차를 세우지 못했다”고 경찰에 진술한 것으로 전해졌다.

경찰 관계자는 “A씨와 학원 관계자를 대상으로 수강생 혼자 주행을 한 이유 등 자세한 경위를 조사할 방침”이라고 밝혔다.