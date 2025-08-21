[헤럴드경제=김성훈 기자] 윤석열 전 대통령이 특검팀의 체포영장 집행 시도 과정에서 마치 떼쓰는 아이처럼 바닥에 누워 발길질을 했지만, 엉덩방아를 찧는 일은 없었다는 주장이 나왔다.

국회 법제사법위원회 소속 장경태 더불어민주당 의원은 21일 YTN라디오 ‘뉴스파이팅’에 출연해 “지난 7일 윤 전 대통령 2차 체포영장 집행 과정에 참여했던 교도관들은 ‘(윤 전 대통령이) 엉덩방아를 찧거나 이런 상황은 없었다’고 증언했다”고 전했다. 이어 “(오히려 윤 전 대통령) 본인이 드러눕고 어린애가 떼를 쓰듯 발길질했다고 하더라”라고 덧붙였다.

김건희 여사 관련 의혹을 수사하는 민중기 특별검사팀은 지난 1일 윤 전 대통령에 대한 1차 체포영장에 나섰지만, 윤 전 대통령이 수의를 입지 않은 채 저항한 것으로 알려졌다. 이후 지난 7일 2차 체포영장 집행 시도로 충돌이 빚어지며 체포영장 집행이 중단됐다.

특검은 “물리력을 행사하는 등의 방법으로 체포영장 집행을 했으나 피의자의 완강한 거부로 부상 등의 우려가 있다”며 중단 상황을 설명했다. 반면 윤 전 대통령 측 변호인 김계리 변호사는 “특검이 윤 전 대통령이 앉아 있는 의자째 끌고 가서 차량에 탑승시키려 시도하는 과정에서 대통령이 의자 다리에 허리를 부딪치고 엉덩방아를 찧고 말았다”고 주장했다.

장 의원의 발언은 윤 전 대통령 측의 주장과는 반대된다.

장 의원은 “법사위가 서울구치소에 CCTV 자료를 제출할 것을 의결할 예정”이라며 “아마 CCTV에 휴대전화, 외부 음식물 반입 등에 대한 부분이 있지 않을까 생각한다. 그렇다면 이는 형집행법 위반으로 구치소장과 교도관들이 법적 처벌을 받을 것”이라고 했다.