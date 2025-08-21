[헤럴드경제=나은정 기자] 이태원 참사 이후 트라우마로 고통을 호소하던 소방관이 또 한 명 숨진 것으로 확인됐다.

21일 경남소방본부에 따르면 고성소방서 소속 40대 A 소방장이 지난달 29일 도내 자택에서 숨진 채 발견됐다. 경찰 조사 결과 타살 혐의점은 없었다.

A 소방장은 2022년 10월 29일 이태원 참사 당시 용산소방서 소속으로 현장에 출동해 사망자 다수의 시신을 운반하고 유족들의 절규를 목격했다. 이후 큰 충격을 받아 불안장애 등에 시달려 온 것으로 알려졌다.

그는 지난 2월 말 용산소방서에서 고성소방서로 자리를 옮겼으나, 이후에도 질병휴직과 장기재직휴가 등을 써 왔다. 지난 5월 힘들게 복귀했으나 지난달 초 재차 질병휴직을 냈다가 결국 눈을 감았다.

고성소방서로 옮기기 직전에는 공무상 요양을 신청했지만, 업무 관련성을 인정받지 못해 지난 6월 인사혁신처로부터 불승인 통보를 받은 것으로 전해졌다.

A 소방장 유족 측은 공무상 순직 신청을 준비 중이며, 경남소방본부 측은 이후 후속 절차를 지원해 나가겠다는 방침이다.

한편 지난 20일에는 이태원 참사 출동 이후 우울증을 앓던 30대 소방대원이 실종된 지 10일 만에 숨진 채 발견돼 주변을 안타깝게 했다.

10.29 이태원 참사 유가족협의회와 시민대책회의는 추모 논평을 내고 “이제라도 생존피해자, 지역상인과 주민 등을 포함해 구조자들과 목격자를 폭넓게 지원하고 트라우마를 치유하고 회복하도록 돕는 데 정부의 적극적인 조치가 필요하다”고 호소했다.