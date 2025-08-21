[헤럴드경제(창원)=황상욱 기자] BNK경남은행은 300억원 규모의 ‘창원시 동반성장 대출’을 지원한다고 21일 밝혔다. 미국의 고율 관세 조치로 자금 운용에 어려움을 겪고 있는 창원지역 중소·제조기업을 돕기 위해 창원시와 공동으로 마련했다.

BNK경남은행은 창원시가 조성한 협력 자금을 활용해 300억원 한도로 자금을 공급하고 금리 감면을 적용한다. 지원 대상은 창원시 관내 철강·알루미늄·구리 및 관련 파생상품 제조기업 중 최근 3년 이내 대미 수출 실적이 있거나 미국 수출기업에 부품·원자재를 공급한 협력사까지 포함된다.

업체당 최대 3억원까지 지원되며, 예탁금 감면과 추가 감면 등을 통해 최대 연 3.06%의 우대금리가 적용된다. 특히 신규 자금뿐 아니라 기존 고금리 대출을 저금리로 전환하는 대환대출에도 활용할 수 있도록 설계됐다.

BNK경남은행 기업고객그룹 이광준 상무는 “창원시 동반성장 대출이 지역 중소·제조기업에 실질적인 도움이 될 것으로 기대한다”며 “창원시와 협력해 신속히 자금이 지원되도록 하겠다. 앞으로도 지역경제 활성화를 위해 다양한 방안을 마련할 것”이라고 말했다.