[헤럴드경제(창원)=황상욱 기자] 창원시는 21일 장금용 시장 권한대행이 주요 간부들과 함께 빅트리 복합개발사업과 맘스프리존 복합문화공간 현장을 긴급 점검하고 향후 개선방향을 논의했다고 밝혔다.

빅트리 사업은 창원의 새로운 랜드마크 조성을 목표로 추진됐으나 실제 외관이 당초 조감도와 차이가 크다는 시민 불만이 제기됐다. 또 설계 변경 과정에서 충분한 의견수렴이 이뤄지지 않았다는 점도 문제로 지적되고 있다.

맘스프리존은 총 250억원이 투입된 대규모 사업임에도 외관만 완공된 상태로 내부 시설 구축과 운영 방향, 콘텐츠 마련이 미흡하다는 평가를 받고 있다. 전용 주차장과 대중교통 접근성 등 시민 이용 편의성 보완도 요구되는 상황이다.

장 권한대행은 “빅트리와 맘스프리존은 시민들의 기대가 큰 사업인 만큼 지적된 문제를 조속히 해소해야 한다”며 “사업이 시민이 체감할 수 있는 공간으로 완성될 수 있도록 적극 추진하겠다”고 말했다. 또 “추진 과정 전반에서 시민 의견을 적극 반영하고, 공공성이라는 원칙 아래 현안 해결에 최선을 다하겠다”고 강조했다.

시는 이번 점검에서 나온 보완 사항을 중심으로 후속 조치를 단계적으로 추진하고, 시민 공감대를 바탕으로 실효성 있는 개선 방안을 마련해 나갈 계획이다.