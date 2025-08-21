[헤럴드경제=이상섭 기자] 중국 가전업체 드리미가 한국에서 첫 런칭쇼를 열고 로봇 청소기 신제품을 공개했다. 드리미는 21일 서울 종로구 포시즌스호텔에서 ‘2025 드리미 신제품 런칭쇼’를 열고 프리미엄 로봇청소기 신제품 ‘매트릭스10 울트라’와 ‘아쿠아10 울트라 롤러’ 2종을 선보였다.

이번에 공개된 프리미엄 로봇청소기 신제품 2종은 단순히 스펙을 높이거나 기능을 무분별하게 추가하는 것이 아닌, 소비자가 원하는 정확한 목적에 부합하는 혁신과 진화를 집약했다. ‘Matrix10 Ultra’는 국내 최초 3종 걸레 자동 교체형 로봇청소기로 거실, 욕실, 주방 등 청소 구역과 목적에 따라 물걸레를 자동으로 전환하고, 3구역 전용 세정 용액 탱크 시스템으로 최적화된 청소 성능을 구현해냈다. 또한 업그레이드된 ProLeap™ 시스템으로 문턱 등반 기능이 강화되어 더욱 원활하게 주행할 수 있다. 특히 앞바퀴에 접이식 다리와 스윙 암을 탑재하여 최대 8cm 높이의 장애물도 부드럽게 넘는다.

‘Aqua10 Ultra Roller’는 드리미만의 롤러 솔루션을 활용해 전방위 맞춤형 홈 클리닝을 제공하는 AquaRoll™ 물걸레 로봇청소기로, 12개의 노즐을 활용한 실시간 물걸레 세척 시스템과 FluffRoll™ 기술로 오염 제거 효과를 극대화시켰다.

드리미 메기 다이 한국·일본·호주 지역 총괄 이사는 “드리미는 불필요한 기술력이나 스펙 경쟁이 아닌, 생활에 실질적인 변화를 주는 기술로 산업 내 제품 선택 기준을 새롭게 정의하는 게임 체인저로 자리매김하고자 한다”라며 “앞으로도 차별화된 기술과 현지화 전략을 기반으로 소비자가 원하는 성능과 편의성을 구현하는 제품들을 지속 선보일 뿐 아니라 소비자 만족에도 역량을 집중함으로써 시장 내 확실한 존재감을 이어가겠다”라고 밝혔다.