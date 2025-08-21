디즈니+ ‘파인: 촌뜨기들’ 연출·배우 강윤성 감독 “시대·욕망 유기적 연결” 류승룡·임수정 “악역 연기 매력적”

[헤럴드경제=손미정 기자] 최근 최종화까지 공개된 디즈니+ 시리즈 ‘파인: 촌뜨기들’(이하 파인)은 1970년대 바닷속에 묻힌 보물을 차지하기 위해 몰려든 촌뜨기들의 이야기다. 한탕주의에 목멘 서툰 인간 군상들은 서로 더 많은 것을 차지하려고 속고 속이다 결국 파국으로 끝이 났다. 모든 것이 ‘0’으로 수렴하는 욕망의 허무함이 짙은 여운을 남겼다.

최종화 공개 후 ‘파인’의 극본과 연출을 맡은 강윤성 감독, 주연을 맡은 배우 류승룡·임수정 등을 서울 종로구 모처에서 각각 만났다. 디즈니+가 ‘카지노2’(2023) 이후 2년 만에 내놓은 새로운 텐트폴(대규모 제작비가 투입된 대작) 시리즈는 콘텐츠 시청 집계 사이트 플릭스패트롤(FlixPatrol)에서 디즈니+ 한국 콘텐츠 종합 순위 1위 자리를 줄곧 지키며 시청자의 호평을 받고 있다.

카지노에 이어 파인까지 디즈니+에서만 2연타를 기록한 강 감독은 “카지노도, 파인도 실재하는 그 세계의 이야기를 풀어낼 수 있어 흥미로웠다”면서 “(파인의) 이야기 자체가 재밌어서 덤볐는데, 반응들이 좋아서 다행이란 생각이 많이 든다”고 말했다. 파인은 윤태호 작가가 쓴 동명의 원작 웹툰을 11부작 시리즈로 만든 작품이다.

‘파인’은 우선 관석과 희동, 정숙 등 세 명의 주인공을 중심으로 서사가 흐른다. 그렇다고 작은 캐릭터들을 허투루 소모하지 않는다. 강 감독은 원작의 묘미를 그대로 살리되 부족한 개연성과 인물의 서사를 채워 캐릭터의 밀도를 높였다. 각색에만 1년의 시간이 걸릴 정도다. 강 감독은 “많은 캐릭터가 살아있어야 재밌는 이야기라는 틀을 명확하게 지키고 싶었다”면서 “글로 상상했을 때와는 또 다르게 현장에서 배우들이 끌고 가는 힘이 굉장히 좋았다”고 말했다.

캐릭터 하나하나는 배우들의 제안으로 완성됐다. 신안 앞바다에 가라앉은 보물들을 건지러 간 이들의 리더 ‘관석’ 역으로 분한 류승룡은 “다른 배우들은 물에 들어가고, 액션도 하고, 사투리도 쓰지만, 관석이는 그렇지 않아 밋밋하게 느껴질 것이라 생각했다”며 “그럼에도 시청자들이 내 눈빛과 수 계산을 따라오는 것이 중요하다고 생각해 눈으로 듣는다고 생각하며 연기했다”고 말했다.

이 작품에서 처음으로 악역에 도전한 ‘정숙’ 역의 임수정은 “원작을 봤을 때 정숙은 감정도 잘 안 드러나고, 무슨 생각을 하는지 모르겠더라”며 “강 감독에게 질문 세례를 하며 캐릭터를 만들어 나갔다”고 돌아봤다. 덕분에 임수정은 거친 남자들 앞에서도 카리스마를 내뿜고, 그들을 휘어잡는 ‘테토녀’(능동적이고 독립적인 성향의 여성 유형)의 매력을 마음껏 발산한다.

극 중 침몰선의 위치를 알고 있는 유일한 인물인 ‘복근(김진욱 분)’과 부산패 ‘덕산(권동호 분)’ 등도 마찬가지다. 강 감독은 “김진욱 배우에게 대본을 보냈는데, 배우가 연기해서 보여준 캐릭터가 너무 좋았다”면서 “각각의 캐릭터가 흐리멍텅한 존재로 있었다가, 배우들이 연기를 통해서 ‘이런 캐릭터일 것이다’며 제시를 해줬고 그것이 그대로 작중 인물이 됐다”고 했다.

‘파인’에서는 ‘1970년대’란 시대적 배경을 사실적으로 구현했던 점도 눈에 띈다. 이는 인간 욕망의 형태와 크기는 시대상과 유기적으로 연결돼있다는 강 감독의 소신 덕분에 가능했다. 핵심 키워드는 ‘밀도’와 ‘원색’. 간판이 빼곡하게 들어찬 인사동과 넘치는 통행량으로 빽빽한 서울역의 모습까지, 모든 것이 철저한 고증에 그만의 연출력을 입혀 만들어낸 결과물들이다. 강 감독은 “보통의 시대물에는 정형화된 앵글이 있는데, 우리는 좀 더 다른 시각으로 묘사하자고 했다”면서 “그 시대는 정작 사람들이 사대문에 안에서만 활동해 빽빽하기 그지없던 시절이었다. 그래서 엄청난 밀도를 찍어내는 것이 중요하다고 생각했다”고 말했다.

1970년대를 부대끼며 살아가는 ‘촌뜨기’들의 욕망은 의외로 소소하다. 사실 욕망이라기보단 생존을 위한 발버둥에 가깝다. 강 감독은 “도굴꾼들을 이끄는 관석마저도 ‘조금만 더 하면 좀 더 넓은 집에서, 애들 대학 보내고, 점빵 하나 차리며 살 수 있다’는 바람이 전부”라면서 “황 선장은 좀 더 큰 배를 사고 싶다고 하고, 누구는 자기 논을 갖고 농사를 짓고 싶다고 한다. 인간답게 살고 싶은 것이 이 시대를 대변하는 욕망”이라고 말했다. 류승룡도 “관석에게 누구나 보일 수 있는 서툰 인간 군상들의 모습이 보이다 보니 절대악이나 사이코패스처럼 느껴지지 않았을 것”이라며 “캐릭터를 죽이지 말고 살려달라는 의견들이 나온 것도 그 때문일 것”이라고 했다.

‘파인’의 결말은 원작과 다르다. 원작에서는 희동과 선자를 제외한 모두가 죽는다. 반면 드라마는 관석까지도 살려냈다. 죽은 줄로만 알았던 관석은 마지막 장면에서 경주에 모인 도굴꾼 사이에서 얼굴을 비춘다. 강 감독은 “(주인공이 허무하게 죽은) ‘카지노’의 아픔이 있어서 주인공을 살려놔야겠다고 생각했다”며 “편집을 하면서 관석이 살아있는 모습으로 마무리 짓고, 시청자들이 다음 이야기를 궁금하게 만들면 어떨까란 생각을 했다”고 했다.

그 외에 몇몇 등장인물의 마지막은 열린 결말로 뒀다. 드라마는 칼을 든 ‘김군’ 앞에 선 정숙의 마지막을 끝까지 따라가지 않고, 관석의 가족들이 결국 어떻게 됐는지도 알려주지 않는다. 류승룡은 “관석이 ‘생존’은 했지만, 파국을 피한 건 아니다”며 “관석이 악인이 되면서까지 살아온 원동력은 가족인데, 만약 ‘자기 대신 가족이 죽었다면 그만큼 큰 형벌이 어디에 있을까’란 생각을 했다”고 말했다. 강 감독도 “엔딩에서 누가 죽고 그런 것은 중요하지 않다”며 “죽음이 명확하지 않더라도 욕망의 마지막 지점은 멸망이란 메시지가 충분히 전달됐다고 생각힌다”고 말했다.

이 작품에서 류승룡과 임수정은 ‘내 아내의 모든 것’ 이후 13년 만에 재회했다. 류승룡은 극 중 임수정의 연기를 떠올리며 “양정숙이 춤추는 신은 정말 드라마의 백미”라며 “(대본을 보며) 여자로 태어난다면 그 역할을 꼭 해보고 싶단 생각을 했는데, 임수정의 연기를 보며 꿈을 포기했다”며 웃었다. 임수정은 “내게도 정숙은 도전이었다”며 “사실 이 배역을 잘 소화할 수 있을지 내가 가진 능력이나 재능을 돌아봐야 하는 시간이 필요했지만, 이 기회를 물러섬 없이 해야겠다는 생각을 했다”고 말했다.

실제로 ‘파인’의 명장면에는 늘 정숙이 있다. 특히 극 후반부에 ‘돈을 달라’는 관석에게 소리를 지르는 정숙의 모습은 큰 화제가 됐다. 모든 것을 잃을 위기에 놓인 양정숙이 질러대는 마지막 발악. 임수정이란 배우의 흔적마저 찾을 수 없는 ‘양정숙’ 그 자체의 신경질적인 분노가 극에 달하는 신이다. 덕분에 드라마 흥행과 함께 사회관계망서비스(SNS)에 정숙과 관련한 ‘숏츠’들이 무수히 양산됐다.

드라마의 인기로 인해 시즌2 제작에 대한 기대도 높아졌다. 강 감독은 만약 시즌2가 제작된다면 윤태호 작가에게 글을 맡길 생각이다. 강 감독은 “윤 작가와 시즌2가 나온다면 어떤 이야기가 될지 이야기했는데, 윤 작가가 왕릉 도굴에 대한 걸 조사한 것이 있다고 하더라”면서 “시즌2는 윤 작가의 글 안에서 작업을 할 생각이고, 별도로 이야기를 확장할 생각은 없다. 그것을 웹툰화할지는 작가의 판단”이라고 말했다.