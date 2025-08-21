[헤럴드경제=김유진 기자] 한국 문화를 스크린에 담아낸 영화 ‘케이팝 데몬 헌터스’의 주역 매기 강 감독이 21일 서울 용산구 국립중앙박물관을 다시 찾았다. 지난 6월 영화 공개 이후 세계적 흥행으로 전 세계의 주목을 받은 뒤 처음으로 이뤄진 방문이다.

불과 몇 달 전만 해도 개인 관람객으로 조용히 전시실을 거닐던 그는, 이번에는 박물관의 초청을 받은 특별한 손님으로 대접을 받았다. 국제적 흥행 감독으로 자리매김한 그의 위상이 단기간에 얼마나 달라졌는지를 보여주는 대목이다.

“달항아리는 왕 사발 두 개를 이어서 만듭니다. 잘 보세요. 둥그스름하지만 퍼펙트(완벽한) 원이 아니죠?” 상설전시관 2층 백자실을 소개하던 유홍준 국립중앙박물관장이 17세기 후반 제작된 보물 백자 달항아리를 가리키며 말했다. 이를 들은 강 감독은 “그런 디테일(detail·세부적인 부분)이 있는지는 몰랐는데, 설명을 듣고 보니 새롭게 느껴진다. 아이디어가 나온다”며 웃음을 보였다.

강 감독이 국립중앙박물관을 찾은 것은 지난 4월 이후 약 4개월 만이다. 영화 공개 전 개인 일정으로 다녀간 적은 있었지만, 흥행 이후에는 이번이 처음이다. 이날 그는 유 관장과 박물관 관계자들의 안내를 받으며 주요 전시실을 차례로 둘러봤다.

유 관장은 영화 흥행 속에 주목받은 박물관 문화상품 ‘까치 호랑이 배지’와 직접 그린 부채를 선물하며 감독을 맞이했다. 그는 판화가 오윤의 호랑이 그림을 응용해 부채에 ‘신명! 한국인의 흥겨움과 한의 살풀이’, ‘어흥’이라는 글귀를 새겨 넣었다. 영화 속 호랑이 캐릭터 ‘더피’를 연상시키는 까치 호랑이 배지는 지난해 7월 출시된 이후 품절 사태를 빚으며 지난달에만 3만8000여 개가 팔렸고, 누적 판매량은 7만 개를 넘어섰다. 강 감독은 ‘더피’ 인형을 선물하며 화답했다.

약 30분 동안 이어진 관람에서 강 감독은 “멋있다”, “대단하다”라는 감탄을 연발했다. 그는 조선시대 회화와 나전칠기에 담긴 호랑이를 디지털 영상으로 구현한 ‘어흥, 호랑이-용맹하게, 신통하게, 유쾌하게’ 전시 앞에 오랫동안 머물렀다. 김진경 학예연구사가 제작 과정을 설명하자 “예전에 왔을 때는 못 봤던 영상이라 처음 봤는데 정말 대단하다”고 말했다.

강 감독은 태블릿PC로 자신만의 서재 ‘책가도’를 만드는 체험 프로그램에 참여하며 유 관장과 사진을 찍기도 했다. 이어 박물관 대표 공간인 ‘사유의 방’에 들러 국보 반가사유상 두 점이 나란히 놓인 모습을 감상했다. 그는 “영화를 만들기 전에 왔으면 더 좋았을 것 같다”며 “관장님의 설명을 듣고 하나하나 디테일을 알게 돼 새롭게 보였다”고 소감을 전했다.

그는 ‘케이팝 데몬 헌터스’ 이후에도 한국 문화를 다루는 작업을 이어갈지 묻는 질문에 “한국에 대해 계속하게 될 것 같다”며 환히 웃었다. 현장을 찾은 일반 관람객들은 특별한 손님에게 큰 관심을 보였다. 유 관장이 ‘더피’ 인형을 들고 있는 모습을 본 시민들이 “‘케이팝 데몬 헌터스’ 감독이 왔나 보다”라며 휴대전화로 촬영하는 모습도 눈에 띄었다.

유 관장은 “매기 강 감독은 캐나다에서 생활했지만 몸에 체득된 한국적인 감각을 작품에 잘 살려냈다”고 강조했다. 그는 올해 경주에서 열리는 아시아태평양경제협력체(APEC)를 앞두고 집필한 글을 묶어 낸 영문 책을 감독에게 선물하며 “꼭 읽어보겠다”는 답을 들었다고 전했다. 이어 “이번 영화 흥행을 계기로 박물관에 쏟아지는 관심을 어떻게 한국 문화로 소화할지 함께 고민하겠다”고 말했다.

소니픽처스 애니메이션이 제작한 ‘케이팝 데몬 헌터스’는 K팝 걸그룹 ‘헌트릭스’가 악령을 물리치고 노래로 세상을 구한다는 이야기를 담았다. 지난 6월 공개 이후 넷플릭스 오리지널 애니메이션 가운데 최다 시청작에 오르며, 역대 넷플릭스 영화 부문 1위 기록도 눈앞에 두고 있다. OST ‘골든(Golden)’은 미국 빌보드 ‘핫 100’, 영국 오피셜 싱글 차트 ‘톱 100’ 정상에 오르는 등 흥행 돌풍을 이어가고 있다.