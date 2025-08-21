[헤럴드경제=김보영 기자] 도널드 트럼프 미국 대통령과 유럽 정상들이 다자 회담을 한 사진이 공개되면서 논란이 일고 있다. 이례적인 자리 배치 때문에 유럽에서는 “굴욕적”이라는 반응이 나오고 있다.

백악관은 19일(현지시간) 공식 소셜미디어를 통해 지난 18일 트럼프 대통령이 백악관 집무실 책상에 앉아 유럽 정상들과 다자 회담을 하고 있는 사진을 공개했다. 사진에는 ‘힘을 통한 평화(Peace through strength)’ 문구가 담겼다.

사진을 보면 백악관 집무실에서 트럼프 대통령은 책상 뒤 거대한 의자에 앉아 있고, 나머지 정상들은 트럼프 대통령을 바라보며 책상을 빙 둘러싸고 앉아 있다.

문제는 해당 장면이 외교 관례에 어긋나 보인다는 것이다. 다수 정상 회의에서는 원형 테이블을 사용하거나 상석을 드러내지 않는 것이 일반적이다. 하지만 이번 사진에서 트럼프 대통령은 혼자 대형 책상 뒤에 앉아 있어 상석을 차지한 것처럼 보인다.

특히 트럼프 대통령을 바라보고 앉은 탓에 일부 사진에서 키어 스타머 영국 총리, 조르자 멜로니 이탈리아 총리, 우르줄라 폰데어라이엔 EU 집행위원장, 프리드리히 메르츠 독일 총리, 에마뉘엘 마크롱 프랑스 대통령, 알렉산데르 스투브 핀란드 대통령, 볼리디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령 등은 뒷모습만 보인다. 다른 사진에서는 일부 유럽 정상들이 트럼프 대통령의 발언을 받아 적는 모습까지 포착됐다.

백악관은 이 사진과 관련해 “유럽 지도자들이 트럼프 대통령과 함께 백악관 집무실에 모인 역사적인 날”이라며 “트럼프 대통령은 평화의 대통령”이라고 강조했으나, 사진 공개 후 유럽 현지에서는 격한 비판이 쏟아지고 있다.

영국의 인디펜던트는 “트럼프 대통령이 말썽꾸러기 학생들을 꾸짖는 것처럼 보인다”고 전했으며, 독일 언론 DW는 유럽 정상들이 젤렌스키를 또 다른 곤경에서 구하기 위해 “보호 반원형”을 이루고 앉아있는 것 같다고 보도했다.

또한 현지 네티즌들도 “숨 막힐 정도로 모욕적인 장면” 등의 반응을 보이며 거세게 비판했다. 네티즌들은 “이탈리아 총리, 독일 총리, 프랑스 대통령 모두 교장실에 아이처럼 앉아 있다”, “이 ‘지도자들’ 중 누구도 좌석 배치를 거부할 사람이 없는가. EU에서 본 것 중 가장 부끄러운 광경”이라고 지적했다.