“유가족·국민께 깊이 사과…책임 통감”

[헤럴드경제=신혜원 기자] 한문희 한국철도공사(코레일) 사장이 경부선 남성현~청도 작업자 사고에 대한 책임을 지고 사의를 표명했다.

21일 코레일에 따르면 한 사장은 이번 사고 발생에 대해 책임을 통감한다는 취지로 국토교통부에 사의를 전했다. 다만 사표는 아직 수리되지 않았다.

한 사장은 “철도 작업자 사고 발생에 대해 유가족과 국민께 깊이 사과드리고, 무거운 책임을 통감한다”고 말했다.

윤석열 정부 시절인 2023년 7월 코레일 사장으로 취임한 한 사장의 임기는 내년 7월 23일까지다.

앞서 지난 19일 오전 10시 50분께 청도군 남성현역~청도역 구간 경부선 철로에서 동대구역을 출발해 경남 진주로 향하던 무궁화호 열차가 선로 근처에서 작업을 위해 이동 중이던 근로자 7명을 치어 2명이 숨지고, 5명은 중경상을 입었다.

코레일은 사고와 관련해 유가족과 부상자에 대한 지원에 총력을 다하고 사고 원인을 철저히 규명할 수 있도록 관계 기관에 적극 협조해 다시는 유사한 사고가 재발하지 않도록 근본적 대책을 마련하겠다고 밝혔다.

주무부처 수장인 김윤덕 국토부 장관 또한 이날 국회 국토교통위원회 전체회의에 출석해 청도 열차사고에 대해 “경찰, 고용노동부, 항공철도조사위원회와 적극 협력해 사고원인 조사를 할 것”이라며 “철도안전법령 위반 여부 등을 검사해 조사 결과에 따라 엄중히 조치할 것”이라고 강조했다.