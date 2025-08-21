이용 실적에 따라 5단계 등급 부여…신규 야영장 행사 참여 기회 부여

[헤럴드경제=이태형 기자]환경부 산하 국립공원공단은 국립공원 재방문율과 탐방객 만족도를 높이기 위해 ‘국립공원 회원(멤버십) 제도’를 도입한다고 21일 밝혔다.

회원제는 국립공원 예약시스템을 이용한 탐방객 중 개인정보 수집·이용에 동의한 회원을 대상으로, 전년도 이용 실적을 기준으로 총 5단계의 등급을 부여하고 등급별로 정기적으로 각종 혜택을 제공한다.

등급별 이용 실적 기준은 ▷1단계 국립공원(10회 이상, 20만원 이상) ▷2단계 숲(5회 이상, 15만원 이상) ▷3단계 나무(3회 이상, 8만원 이상) ▷4단계 새싹(1회 이상, 5만원 이상) ▷5단계 씨앗(1회 이상, 5만원 미만)이다.

각 등급에 속한 회원에게는 ▷국립공원 야영장을 주중에 할인된 가격으로 이용할 수 있는 할인 혜택 ▷생태탐방원 등에서의 체험 과정 참여 기회 부여 ▷국립공원 기념품 제공 등 다양한 혜택이 주어진다.

주중 최대 25% 할인 혜택을 받을 수 있는 야영장 이용 할인권은 국립공원공단 예약시스템 개편이 완료되는 9월 1일부터 제공되고, 최고 등급인 1단계 회원에게는 추첨을 통해 반달이 인형, 달력 등 전용 기념품이 제공된다.

이달 말 생태탐방원에서 개최되는 ‘국립공원 멤버십 가족캠프’를 시작으로 10월에는 주왕산 상의야영장에서 50대 회원 특화 프로그램인 ‘50+힐링캠프’ 초청 등 국립공원 인기 시설을 우선적으로 경험할 수 있는 기회를 신청자 접수 및 추첨을 통해 제공할 예정이다.

등급 기준과 혜택 등 자세한 세부사항 국립공원 누리집 및 예약시스템 누리집을 통해 확인할 수 있다.

주대영 국립공원공단 이사장은 “정기적인 혜택을 제공하는 이번 제도는 국민과 국립공원을 더욱 가깝게 잇는 전환점이 될 것”이라며 “모든 국민이 실질적으로 체감할 수 있는 이용자 중심의 탐방서비스를 지속적으로 확대해 나가겠다”고 말했다.