[헤럴드경제=나은정 기자] 이탈리아 베네치아에서 한 관광객이 자신의 지갑을 훔친 소매치기범을 애플 ‘나의 찾기’(Find My) 기능으로 붙잡은 영상이 공개돼 화제다.

19일(현지시간) 뉴욕포스트에 따르면 사건은 지난 14일 수많은 인파가 몰린 베네치아의 한 거리에서 발생했다.

미국 노스캐롤라이나 출신으로 남편과 함께 베네치아를 여행하던 여성은 좁은 다리 위에서 소녀 무리에게 둘러싸인 뒤 가방에서 곧 신용카드와 현금, 여권이 들어 있던 지갑과 물병, 에어팟 등이 사라졌다는 사실을 알게 됐다.

그러나 여성은 극적으로 애플 에어팟의 위치 추적 기능을 통해 범인을 특정할 수 있었다. 피해 여성의 딸인 카리스 맥엘로이는 틱톡에 올린 영상에서 “엄마가 곧바로 에어팟의 ‘나의 찾기(Find My)’ 기능으로 위치를 추적해 세 소녀를 찾아냈고, 그 중 한 명의 머리채를 붙잡고 놓지 않았다”고 설명했다. 결국 소매치기 소녀들 중 두 명은 남았고, 한 명은 여성의 지갑을 들고 도주했다고 한다.

‘나의 찾기(Find My)’ 기능은 애플 기기를 분실했을 때 찾을 수 있도록 도와주는 위치 추적 서비스로, 분실한 기기의 위치를 지도에서 확인할 수 있는 장점이 있다.

카리스가 공개한 여상을 보면 머리채를 잡힌 소녀는 분한 듯 계속해서 소리를 질렀고, 이에 피해 여성인 카리스의 엄마는 수많은 사람들이 지켜보는 가운데 “네가 내 지갑과 여권을 훔쳐갔잖아”라고 꾸짖는다.

이후 도착한 경찰이 체포를 시도하자 또 다른 소녀가 물병이 든 가방을 휘둘러 피해 여성의 머리를 가격했고, 그 충격으로 여성은 머리에 깊은 상처를 입고 병원으로 이송돼 치료를 받아야 했다.

현지 주민들에 따르면 소녀들은 베네치아에서 악명 높은 소매치기 집단이다. 달아난 세 번째 소녀는 기차를 타고 공항으로 향하다 경찰에 붙잡혔으며, 피해자의 여권과 신용카드는 회수됐으나 현금과 에어팟은 결국 돌려받지 못한 것으로 전해졌다.

이번 사건으로 체포된 소녀는 불과 14세였으며, 범행 이틀 뒤 보석으로 풀려났다고 매체는 이탈리아 매체 일 메사제로를 인용해 보도했다.

충격적인 사건에도 불구하고 피해 여성은 딸에게 베네치아 사람들이 얼마나 친절했는지 강조했고, 심지어 에어비앤비 숙소 옆 귀금속 가게 업주에게서 위로의 의미로 목걸이도 선물받았다고 전했다.