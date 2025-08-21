CES 2026 통합관 세미나 개최 부스 기획·운영·미팅 전략 등 소개

[헤럴드경제=유재훈 기자]창업진흥원(원장 유종필)이 내년 1월 개막하는 세계 최대 ICT 박람회인 ‘국제전자제품박람회 2026(CES 2026)’ 참가를 준비 중인 창업기업들을 위한 ‘CES 2026 통합관 제3차 세미나’를 26일 비대면으로 개최한다.

21일 창진원에 따르면 이번 세미나는 CES 전시회 운영 전략과 함께 준비과정 창업기업 전용 전시장인 ‘유레카파크’ 접수 절차 등 실전 노하우와 참여했었던 창업기업의 현장 성공 사례를 공개할 예정이다.

유레카파크(Eureka Park)는 CES에서 가장 주목받는 창업기업 전용 전시관이다. 설립 5년 미만이거나 첫 제품을 출시한 초기창업기업에 한해 입점을 신청할 수 있다. 기술력과 시장성, 전시 준비 역량에 따라 주최사(CTA)의 별도 심사를 통해 참여가 최종 승인된다.

세미나에 참여하는 ‘VM컨설팅’의 이형주 대표는 글로벌 전시 마케팅 전문가로 CES 현장에서 해외 바이어의 발길을 사로잡는 전시 기획과 부스 운영 전략, 현장 중심의 실전 노하우에 대해 강연할 예정이다.

CES에서 5년 연속 혁신상을 수상한 ‘링크페이스’의 임경수 대표도 연사로 나선다. 임 대표는 스타트업이 CES에서 실제 성과를 내기 위해 필요한 준비 과정, 현장 운영 노하우, 글로벌 파트너사와의 후속 미팅 전략 등 실질적인 경험과 성과 중심의 사례를 공유할 계획이다.

김현성 킴벤처러스 대표는 CES혁신상 및 유레카파크 컨설팅 전문가로 CES 스타트업 전용 전시장인 유레카파크의 참가자격, 접수절차, CTA(미국소비자기술협회)의 승인요건 등 실무적 관점의 전략을 소개할 예정이다.

창업진흥원 유종필 원장은 “CES는 제품과 기술력을 세계 무대에 알릴 수 있는 가장 빠르고 강력한 통로”라며, “이번 3차 세미나는 전시에 필요한 실행 전략을 미리 점검하고, 유레카파크에 도전할 기업들의 실전 감각을 키우는 데 도움이 될 것”이라고 밝혔다.

한편 이번 세미나는 2026년 미국전자제품박람회(CES) 참가를 희망하는 기업이면 누구나 참여 가능하다.