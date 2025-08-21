車반도체 연구개발 국제표준 인증 올해 자체 개발 車반도체만 16종

현대모비스의 차량용 반도체 연구개발 프로세스가 기능안전 국제표준인 ‘ISO 26262’ 인증을 ‘최고 등급’으로 획득했다고 21일 밝혔다. ISO 26262는 차량용 전기·전자시스템의 안전사고를 예방하기 위한 국제 표준으로 2018년부터 차량용 반도체도 적용해오고 있다. 세계적 권위의 자동차 기능안전 및 사이버보안 전문 심사기관인 독일 엑시다가 심사했다.

이번 인증 획득으로 현대모비스가 표준화한 연구개발 절차를 거쳐 설계하는 차량용 반도체는 제품 단위로 인증을 받은 것과 동일한 수준의 신뢰성을 자동으로 확보하게 됐다는 평가다.

통상 마이크로컨트롤러(MCU)나 애플리케이션프로세서(AP) 등 두뇌 역할을 담당하는 반도체는 단일 제품으로 인증을 받는 게 일반적이다. 하지만 현대모비스 사례처럼 연구개발 플랫폼 전체를 인증 받는 것은 굉장히 까다로운 것으로 알려졌다. 글로벌 전문 기관의 엄격한 심사과정을 통과하기 위해서는 인프라와 설비는 물론 위기관리 능력, 연구원들의 기능안전에 대한 의식 함양까지 다양하게 요구된다.

현대모비스는 ISO 26262 인증을 위한 차량 안전 무결성 기준(ASIL)에서 난이도가 가장 높은 ‘D등급’을 받았다. ASIL은 A부터 D까지 총 4단계로 나뉘며, D등급은 99% 이상의 엄격한 신뢰도로 안전사고를 예방할 수 있는 최고 등급이다.

현재 현대모비스는 에어백용 통합반도체, 친환경차용 전원반도체, 모터제어용 통합반도체, 전장부품인 AVN(오디오·비디오·내비게이션) 전원반도체 등 총 16종의 반도체를 자체 개발해 외부 파운드리를 통해 양산하고 있다. 올해 양산하는 반도체 수량만 2000만개를 상회한다. 서재근 기자