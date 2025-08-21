리본카, 세일즈 매니저 대상 설문 조사 결과 발표 전체 64.5% ‘차량 품질 및 사고 이력’ 꼽아 고객 84.5% 리본카 ‘8일 안심 환불제’ 긍정 평가

[헤럴드경제=서재근 기자] 비대면 직영인증중고차 플랫폼 리본카는 현직 세일즈 매니저 45인을 대상으로 설문을 시행한 결과 중고차 구매 시 ‘차량 품질 및 사고 이력’이 64.5%로 가장 중요한 기준으로 꼽힌 것으로 나타났다고 21일 밝혔다. 고객 상담 현장에서도 ‘사고 및 정비 이력’ 문의가 68.9%로 가장 많은 것으로 확인됐다.

이번 설문 조사는 지난 7월 1일부터 7월 8일까지 전국 9개 리본카 지점에서 고객과 직접 소통하는 세일즈 매니저 45명을 대상으로 실시됐다.

리본카는 자체 특허 기술인 AQI(Autoplus Quality Inspection)를 통해 차량을 점검하며 결과는 약 60페이지 분량의 ‘AQI 리포트’로 제공된다. 이를 통해 차량의 성능과 안전성뿐만 아니라 ▷차량 시트 오염도 ▷타이어 마모 상태 ▷보험 이력 ▷엔진룸 청결도 ▷각종 누유∙누수 여부 등 놓치기 쉬운 디테일까지 직관적으로 파악할 수 있어 고객 만족도가 높은 것으로 파악됐다. 기본적인 ‘사고 이력 조회’와 ‘성능·상태점검기록부’는 차량 상세 페이지에서 확인 가능하다.

아울러 비대면 중고차 거래에서 고객들은 신뢰를 확보하는 핵심 조건으로 ‘차량 실물 검증’과 ‘정보 투명성’을 꼽았다. 비대면 거래 과정에서 고객의 가장 큰 우려는 ‘차량 실물 확인’(68.9%)과 ‘허위 매물 가능성’(42.2%)이었으며, 중고차 플랫폼 전반에 대한 신뢰도는 절반 이상이 ‘보통’(51.2%)’ 수준으로 신뢰도를 높일 수 있는 여지가 큰 것으로 나타났다.

또한 고객들이 비대면으로 중고차를 구매할 때 가장 중요하게 생각하는 요소는 ‘정확하고 전문적인 차량 정보 제공’(60.0%)으로, 실물 확인 없이도 안심하고 중고차를 구매할 수 있기를 바라는 기대가 뚜렷하게 나타났다.

리본카는 유튜브를 통한 ‘라이브 방송’을 매일 운영해 차량 실물의 상태와 주요 특징을 실시간으로 소개하며 더욱 신뢰도 높은 비대면 중고차 거래 환경을 이끌어가고 있다. 리본카 라이브 방송은 쇼호스트와 세일즈 매니저가 함께 참여해 차량 정보를 투명하게 전달하고, 고객이 실시간 화면을 통해 직관적으로 상태를 확인할 수 있도록 돕는다.

한편, 이번 설문조사에서 고객들이 리본카 시스템 중 가장 긍정적으로 평가한 서비스는 ‘8일 안심 환불제’로 84.5%의 압도적 지지를 받았다. 해당 서비스는 고객이 차량을 인수한 뒤 8일 동안 충분히 주행해 본 후 최종 구매 여부를 결정할 수 있도록 해, 거래 이후까지 이어지는 신뢰를 보장한다.

리본카 관계자는 “이번 조사는 치열해지는 중고차 서비스 경쟁 속에서 현장 세일즈 매니저들의 경험을 통해 중고차 고객이 무엇을 신뢰의 기준으로 삼는지 구체적으로 파악하기 위해 진행됐다”라며 “앞으로도 투명한 차량 정보 제공, 전문가 상담, 사후 보장 서비스를 통해 ‘믿고 사는 중고차’의 새로운 기준을 제시하겠다”고 말했다.