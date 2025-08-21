베트남·중국 인기…감자 연간 20만톤 사용

[헤럴드경제=정석준 기자] 올해 상반기까지 생감자 스낵의 글로벌 누적 매출액이 4조원을 넘겼다고 21일 밝혔다.

오리온은 국내에 지난 1988년 포카칩을 출시하고, 1994년에는 스윙칩을 출시했다. 베트남과 중국에는 2006년부터 생감자 스낵을 판매했다.

총판매량은 올해 상반기까지 51억개다. 1분에 270개씩 판매된 셈이라고 오리온은 밝혔다.

오리온은 “누적 매출의 절반은 한국에서, 나머지는 베트남과 중국에서 올렸다”며 “베트남에서 출시된 오스타(포카칩)는 지난 2017년부터 베트남 스낵 시장 점유율 1위 브랜드를 유지하고 있다”고 설명했다.

오리온에 따르면 오리온이 생감자 스낵에 사용하는 감자는 1년에 20만톤이 넘는다.

오리온이 한국과 베트남, 중국에서 계약한 감자 농가 면적은 여의도 면적의 12배, 축구장 4900개 규모와 비슷한 3508ha이다.

오리온은 또 지난 1988년 강원도 평창에 감자연구소를 설립한 이후 두백(2000년)과 진서(2023년), 정감(2024년) 등 감자칩에 사용하기 좋은 신품종 감자를 개발해 왔다.

오리온 관계자는 “오리온을 대표하는 생감자 스낵이 해외 시장에서도 사랑받고 있다”며 “40년 가까이 쌓아온 연구개발 노하우를 바탕으로 대한민국 대표 스낵의 위상을 높일 것”이라고 말했다.